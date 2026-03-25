Enfurecida, Jorgelina Cardoso expuso a un periodista que contó intimidad de su relación con Ángel Di María

Tanto Cardoso como su pareja Di María salieron con todo a las redes sociales para refutar una información revelada por un periodista.

Jorgelina Cardoso no se guarda nada, y cada vez que detecta una fake news o comentarios que afectan a su familia salta con los tapones de punta para cortar de raíz el problema. En las últimas horas tanto ella como su pareja Ángel Di María salieron al cruce de un periodista que hizo una revelación, aparentemente, errónea.

Todo comenzó con un posteo del periodista Gonzalo Sotelo donde hizo referencia a un presunto conflicto en la pareja debido a que supuestamente Jorgelina habría revisado la lista de ingreso del barrio privado Funes Hill y descubrió nombres de varias modelos. Más allá de los dichos, Cardoso negó que sea así.

Sin dudarlo, la esposa de Di María le respondió a través de sus historias de Instagram: “ ¿Querés fama, tontito? Te metiste en la boca del lobo, tenés que volver a nacer para ser más inteligente”, escribió citando el posteo hecho por el periodista.

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Luego compartió un posteo de él y escribió: “Es el chico que quiere fama, alguien que lo ayude a meterse en la tele. Es muy bebé, necesita un empujón y lo estamos ayudando”.

En medio del escándalo y como muestro de su furia, Cardoso filtró el número de Sotelo, quien escribió: "Si me pasa algo, hago responsable a la que filtró mi número". Al ver esto, Jorgelina redobló la apuesta: “Si te gusta el durazno, bancate la pelusa”.

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Por otro lado el propio jugador Di María apuntó en las redes: “Te voy a dar un poco de fama, salame. Qué manera de inventar cosas”, dijo y redobló: “Si seguís ensuciando mi nombre y el de mi familia, voy a ir a lo judicial”.

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