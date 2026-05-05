La dura amenaza de una figura del tenis a los torneos de Grand Slam.

Una fuerte polémica se ha originado en el mundo del tenis por los premios que otorgarán de ahora en más los cuatro Majors.

La bielorrusa y número uno del mundo, Aryna Sabalenka , fue una de las primeras tenistas en expresarse al respecto del tema del momento en el mundo del tenis: la crisis de los tenistas con los Grand Slam por los premios percibidos en cada major. La cuatro veces campeona de torneos de Grand Slam habló en la conferencia de prensa del Roma Open, donde se mostró muy revolucionaria y amenazó a los máximos torneos que tiene el tenis.

Ante la consulta de los medios presentes en la rueda de prensa, la bielorrusa manifestó: "Cuando ves el número y ves la cantidad que reciben los jugadores... siento que el espectáculo depende de nosotros. Siento que sin nosotros no habría torneo ni entretenimiento. Creo que definitivamente merecemos un mayor porcentaje de las ganancias. ¿Qué puedo decir? Simplemente espero que, tras todas las negociaciones que estamos llevando a cabo, en algún momento lleguemos a la decisión correcta, a una conclusión con la que todos estemos satisfechos".

A su vez, Sabalenka también fue cuestionada acerca de lo que puede ocurrir si no se llega a un acuerdo o si la problemática continúa: "Creo que en algún momento los boicotearemos, sí. Siento que esa será la única manera de luchar por nuestros derechos".

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La número uno del mundo fue una de las tenistas que firmó la misiva hacia los torneos de Grand Slam, pidiendo un mayor porcentaje en las ganancias para los jugadores. Además de ella, Jannik Sinner y Coco Gauff fueron otros de los involucrados en la controversia.

Iga Swiatek también se metió en la polémica del prize money

Una tremenda polémica se originó en los últimos días, luego de que se conociera la molestia de los principales jugadores de ambos circuitos por los premios que repartirán los Grand Slam en las próximas ediciones, recrudeciéndose aún más con las fuertes declaraciones de la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª) y la estadounidense Coco Gauff (4ª) al amenazar con boicotear Roland Garros.

En la misma línea, la polaca Iga Swiatek (3°) no dudó en comentar su punto de vista en el tradicional Media Day del Roma Open, expresando su enfado por la distribución de los premios aunque siendo más cauta respecto a un hipotético sabotaje al evento celebrado en París: "Creo que hemos sido bastante razonables en términos de nuestra propuesta para recibir una parte justa de los ingresos. El aumento del prize money no es exactamente lo que queríamos porque el porcentaje de los ingresos está bajando".

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"Creo que honestamente lo más importante es tener comunicación y discusiones apropiadas con los órganos rectores así tenemos algo de espacio para hablar y quizás negociar. Espero que antes de Roland Garros haya alguna una oportunidad para tener este tipo de reuniones. Ya veremos cómo sale", agregó la ex número 1 del ranking mundial WTA, tres veces proclamada en el Foro Itálico, en 2021, 2022 y 2024.

"Han habido muchas discusiones en el grupo del top 20. Algunas jugadoras después del Covid hicieron un poco de problemas en términos de rankings, prize money y puntos. Creo que tenemos buena comunicación entre nosotros. A veces si es un tópico importante estamos listas para hablar", reconoció.

Por otro lado, la dueña de 25 trofeos en el Tour, seis grandes, le restó importancia a la resonante idea de sus colegas: "Pero boicotear el torneo es una situación un poco extrema. No sé, supongo que nosotras como tenistas estamos aquí para jugar como individuos, estamos compitiendo entre nosotras. Han habido situaciones de ese estilo así que es realmente difícil para mí decir cómo saldrá. Por ahora no he escuchado nada".