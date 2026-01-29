Australian Open: la polémica decisión política de dos semifinalistas del torneo

El cuadro femenino del primer Grand Slam del año tuvo un fuerte enfrentamiento que atraviesa uno de los conflictos globales actuales.

Aryna Sabalenka venció 6-2 6-3 a Elina Svitolina en las semifinales del Australian Open . Pero la victoria de la número uno no fue la noticia que sacudió al mundo, sino el comportamiento al final del partido de ambas jugadoras, que evitaron saludarse en la red .

Esta decisión se dio por el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania , que viene siendo parte del circuito desde sus inicios en 2021. Svitolina es ucraniana y se negó, al principio del partido, a compartir la foto con la alcanza pelotas y su rival, por eso es que ambas tienen la suya individual. Y al finalizar el encuentro, ambas se dirigieron directamente a estrechar la mano del umpire.

Sabalenka es bielorrusa, y es una de las jugadoras (en el circuito ATP y WTA) que no puede representar a su país en el ranking y a parece sin bandera por la guerra entre ambas naciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2016814683596939370?s=20&partner=&hide_thread=false NO hubo saludo en la red entre Sabalenka y Svitolina.



Una escena que se mantiene entre tenistas rusas/bielorrusas y ucranianas. pic.twitter.com/maBkAtpEQE https://t.co/y22DjQbm3W — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 29, 2026

El conflicto entre Svitolina y Sabalenka en el Australian Open

El partido fue un trámite por parte de la número uno, que viene demostrando una solidez impresionante en todo el torneo. Ambas llegaban sin haber perdido partidos ni sets en todo el 2026, pero fue la bielorrusa la que terminó imponiendo su tenis. El encuentro tuvo su dosis de polémica cuando la jueza declaró un punto perdido a Sabalenka por un supuesto grito desmedido durante el trascurso del peloteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2016801721993794039?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Qué opinan de este momento?



Le cobraron hindrance a Aryna Sabalenka ante Elina Svitolina en el Abierto de Australia.



Pidió revisión de video, pero la umpire sostuvo que hizo un sonido en medio del punto: “No es tu sonido normal”.pic.twitter.com/OzthMcXcgZ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 29, 2026

Otra polémica se dio cuando al ganar el match point, la cámara enfocó a Sabalenka, que pareció decir "Fuck you" al mirar a su rival. Svitolina viene manteniendo su decisión de no saludar ni mostrarse con sus rivales rusas y bielorrusas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DjokovicFan_/status/2016931468245958982?s=20&partner=&hide_thread=false Sabalenka after beating Svitolina: “Fuck you.” pic.twitter.com/mNlJbTSlFS — Danny (@DjokovicFan_) January 29, 2026

Otra particularidad se dio al finalizar el encuentro, cuando la pantalla del estadio le avisó a los presentes, que miraban el partido, que no habría un apretón de manos entre las tenistas, además de pedir respeto hacia ambas por esta decisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BenRothenberg/status/2016812041269629271?s=20&partner=&hide_thread=false Just flashed on the screen and read out by an announcer in Rod Laver Arena: pic.twitter.com/geGfgPfrNA — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 29, 2026

La bielorrusa enfrentará en el encuentro decisivo a Elena Rybakina, con un dato impactante: esta será la primera final desde Wimbledon 2008 (en la que chocaron las hermanas Venus y Serena Williams) en la que las dos jugadoras lleguen sin haber cedido un set en todo el torneo.

El lugar del deporte en la guerra entre Rusia y Ucrania

El episodio ocurrido entre Sabalenka y Svitolina volvió a abrir un debate sobre el lugar de los conflictos políticos dentro del deporte. Desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, ambos circuitos prohibieron a los jugadores (de Rusia y Bielorrusia) competir bajo las banderas de sus países.

Además, el primero año del conflicto armado, el tercer Grand Slam del año, Wimbledon, directamente prohibió la participación de los tenistas rusos en la edición de ese año. Incluso los Juegos Olímpicos reglamentaron que solo podían competir como atletas individuales (sin nacionalidad), aunque poniendo requisitos de aceptación difíciles de cumplir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1516819023480201220?s=20&partner=&hide_thread=false "Wimbledon":

Porque prohibió la participación de tenistas rusos y bielorrusos en su edición 2022 pic.twitter.com/spJrLwIuvh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 20, 2022

Esto, en muchos casos termina siendo un discurso tendencioso de las federaciones, que en muchos de sus reglamentos prohíben las manifestaciones políticas en sus competencias, pero después toman decisiones como estas, que son una toma de partido político en contra de una nación y sus deportistas, que nada tienen que ver con la guerra.