La polémica por la tenista que fue filmada rompiendo su raqueta en el Australian Open

La salida de Coco Gauff del Australian Open 2026 fue uno de momentos más comentados de las últimas horas por los fanáticos del tenis. No solo por su deslucida actuación en la cancha, sino por su reacción tras perder en cuartos de final ante la ucraniana Elina Svitolina por un contundente 6-1 y 6-2.

Tras el partido, la estadounidense protagonizó un ataque de ira en uno de los pasillos de Melbourne Park. Se colocó detrás de una pared y, creyendo que estaba a salvo de las cámaras, destrozó la raqueta. El incidente se produjo apenas Gauff dejó la Rod Laver Arena tras un encuentro en el que tuvo muchas dificultades: se vio desbordada por la actuación de la ucraniana, cometió 26 errores no forzados y exhibió varias dificultades con su servicio.

La número 3 del mundo, según admitió, intentó encontrar un lugar apartado para liberar su frustración “en privado”, pero las cámaras del torneo la filmaron mientras golpeaba repetidamente la raqueta contra el suelo, en un intento de expulsar la tensión acumulada. “Intenté ir a un lugar donde no hubiera cámaras”, expresó Gauff en rueda de prensa tras la eliminación. “No me gusta romper raquetas. Pensé que no habría cámaras, pero evidentemente sí. Quizás se puedan tener algunas conversaciones porque siento que en este torneo el único lugar privado que tenemos es el vestuario”, cuestionó.

I honestly don't see anything wrong with Coco Gauff smashing her racket out of anger and frustration.



That loss to Elina Svitolina was painful and humiliating.



Players are human too, and they should be allowed to show emotion in moments like that

La estadounidense, dos veces campeona de Grand Slam, explicó que prefirió liberar su frustración de esta manera para evitar “desquitarse” con su equipo técnico. “Me conozco a mí misma y cuando estoy tan enojada, no quiero pagarlo con mi equipo porque no se lo merecen. Intento no destrozar raquetas en público para no dar un mal ejemplo a los jóvenes, pero necesitaba desahogarme para no pagar mi irritación con los demás”, argumentó.

Coco Gauff, visiblemente afectada por su rendimiento en el partido, admitió que “todo me falló” y que sintió frustración al no encontrar soluciones en la cancha. “Tengo que descubrir cómo evitar hacer un partido como el de hoy. Sencillamente, todo lo hice mal, no tengo respuestas”, reconoció la estadounidense, y felicitó a su rival: “Elina hizo un gran partido y yo no fui capaz de aproximarme a su nivel. Intenté mantenerme positiva, después del primer set estaba convencida de que podría reaccionar, pero me encontré con 0-3 en contra. Cometía errores constantes de derecha, de revés, de resto. Nada me funcionó hoy”.

La derrota ante Svitolina, que alcanzó así su primera semifinal en el Australian Open y regresará al Top 10 del ranking, fue uno de los resultados sorpresa de la jornada. Una de las novedades en el juego de Gauff esta temporada es un cambio en su mecánica de saque. Si bien no le terminó de funcionar en Melbourne, se mostró optimista de cara a sus próximas estaciones en el circuito WTA.

“Necesito aprender de esto y saber gestionar mi saque cuando nada de todo lo demás me está saliendo bien. Necesito encontrar la manera de ganar partidos sin jugar bien y el saque puede ayudar a eso”, consideró.

Y profundizó: “Considero que estoy en la dirección adecuada en mi trabajo con el saque. Definitivamente, aún no está como yo quiero que esté, pero siento que estoy sacando mejor ahora que el año pasado. Necesito hacer que mi segundo servicio sea más confiable y que mi mejora en cuanto a agresividad en el primero sea más consistente”.