"Zona de alerta y no por el clima": denuncian más de 200 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

Advierten que el 30% del personal civil se quedará sin trabajo y comenzaron medidas de fuerza. Cómo pueden impactar estos despidos en la sociedad.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) comenzaron una jornada de protestas ante la inminente ola de despidos en la entidad. Según denunciaron los gremios, este recorte representa el 30% del personal civil.

El director del organismo, Antonio Mauad, confirmó la lista de desvinculaciones a los sindicatos, enmarcando la decisión dentro del "plan de modernización" que impulsa el Ministerio de Desregulación. Sin embargo, la preocupación técnica es máxima: tras una serie de ajustes previos, el SMN cuenta ahora con solo 540 civiles para cubrir las necesidades de todo el territorio argentino.

La meteoróloga Cindy Fernández anunció en su cuenta de X que el organismo "entra en zona de alerta, pero no por el clima". Así, detalló que al interior de su estructura habrá 240 despidos antes del 10 de abril, lo que equivale a más del 30% del personal civil.

"La medida deja al organismo muy por debajo de su funcionamiento óptimo: debería contar con al menos 1200 empleados para poder realizar todas las tareas obligatorias, pero podría quedar con apenas 540 civiles", sumó en su mensaje en la red social.

SMN despidos

"Este número se reparte en 130 personas de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central (CABA) Menos personal implica menos observaciones, menos pronósticos y más riesgo para actividades clave como la aviación y el agro. Debilitar al SMN puede salir caro", concluyó la meteoróloga.

"Esto no es una reforma ni tampoco un plan de modernización. No estamos hablando tampoco de un ajuste administrativo. Estamos ante el colapso operativo de un organismo científico técnico con más de 153 años de historia", definió Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) en diálogo con Tiempo Argentino.

El impacto de los despidos en el SMN

Se trata de un servicio que requiere un funcionamiento continuo, por lo que la disminución de equipos técnicos y profesionales podría tener consecuencias graves en su capacidad operativa.

El Servicio Meteorológico cumple funciones vinculadas a la prevención de fenómenos climáticos y a la generación de información necesaria para múltiples actividades.

Hasta ahora el SMN tiene 780 trabajadores civiles. Con los despidos de 240 personas, sumado a una treintena de jubilaciones en curso, quedarían poco más de 500.

"Un SMN con menos personal del que tiene –que ya de por sí es muy poco, comparado con el personal de los países desarrollados– impactaría sobre los productos como las alertas ante olas de calor, ante una tormenta, ante vientos fuertes. Esas particularidades las desarrollan los profesionales locales", dijo semanas atrás a Tiempo Argentino la meteoróloga Matilde Rusticucci, investigadora del Conicet y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

smn

Purga en el Estado de Neuquén: uno por uno, la lista de ñoquis y despedidos durante el 2026

El gobierno neuquino viene con todo en su política de tolerancia cero, que comenzó con la actual gestión, ante el incumplimiento en el deber público de sus agentes. Para el primer trimestre del 2026, el Ejecutivo provincial desvinculó a 15 ñoquis, condenados e imputados.

Arrancando abril, despidieron a una ñoqui histórica. Una trabajadora del Ministerio de Salud de Neuquén fue despedida de su cargo luego de confirmarse que sumó unos 28 días de ausencias injustificadas.