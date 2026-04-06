Lluvias de 100 a 150 mm: alerta por el impacto de la ciclogénesis en las próximas horas

El fenómeno se hace sentir desde el fin de semana y hay alerta del SMN.

Tal como se había anticipado la semana pasada, las fuertes lluvias y tormentas comenzaron a azotar el fin de semana a gran parte del país. Mientras rigen varias alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se advierte sobre el fuerte impacto que tendrá una ciclogénesis e n las próximas horas.

Según el sitio especializado Meteored, restan varios días más de aire tropical y fuertes tormentas en Argentina, con una gran ciclogénesis. Los modelos meteorológicos indican la probabilidad de inicio de semana con lluvias y tormentas nuevamente destacadas en las provincias centrales, afectando también en esta ocasión al centro y norte del Litoral.

De acuerdo al informe publicado, este lunes y martes, estas condiciones estarían acompañadas por muy fuertes vientos asociadas a la ciclogénesis.

Alerta por la ciclogénesis: podrían caer hasta 150 mm de lluvia

El SMN emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por intensas lluvias. Y además se advirtió sobre una ciclogénesis que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se espera un período de inestabilidad que se extenderá al menos por 48 horas.

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Según indicaron, se prevén lluvias desde el lunes por la mañana hasta el martes por la noche, acompañadas de ráfagas de viento desde el sector sur de hasta 70 km/h.

Según indicó Meteored, el mayor impacto del proceso de ciclogénesis se dará en el Litoral, especialmente en la parte central, donde desde el domingo está activa un alerta de nivel naranja por tormentas que luego se extiende este lunes sobre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

De acuerdo a lo detallado por los especialistas, este sector del país que podría recibir precipitaciones de 100 a 150 mm.

En la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, los efectos serán más indirectos en materia de precipitación, con baja probabilidad de tormentas entre el lunes y martes, pero sí la presencia de lluvias de leve a moderada intensidad.

Estas lluvias comenzarían a intensificarse poco a poco con el correr del día. "Es probable que entre la noche de este día y la madrugada del martes pueda darse uno de los periodos más intensos y con mayor probabilidad de precipitación", precisaron desde Meteored.

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En el caso de Buenos Aires, la precipitación total a lo largo de las dos jornadas podría rondar los 50 mm, un valor nada despreciable para un mes de abril y en tan poco tiempo.

En este contexto, se advirtió que se debe tener en cuenta la presencia de un viento asociado al ciclón extratropical que estará formándose, el cual dejará un lunes relativamente ventoso del este, pero un martes que será más destacado en esta cuestión, con dirección rotando al sur e intensidades en aumento, pudiendo alcanzar ráfagas de 50 a 60 km/h en la tarde y/o noche, o puntualmente acercándose a 70 km/h.

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno que impactará en los próximos días

Este fenómeno que tendrá gran presencia en el país, es un proceso de formación, intensificación o desarrollo de un ciclón o sistema de baja presión atmosférica. Provoca condiciones meteorológicas adversas, como lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes, debido al ascenso de aire cálido y húmedo.

lluvias Se esperan intensas lluvias en los próximos días ante la llegada de una ciclogénesis.

Trae consigo cambios bruscos del clima, es por eso que se esperan calor intenso en el norte, lluvias y tormentas de variada intensidad en el centro, y fuertes vientos y lluvias en la Patagonia, que comenzarán este fin de semana largo. Mientras que habrá una gran crecida del Río de la Plata y lluvias muy abundantes sobre Buenos Aires y el Litoral en los próximos días.

El aire de características tropicales traerán, según los especialistas, altas temperaturas, humedad rondando el 100 %, neblinas, nieblas, y lluvias y tormentas fuertes.