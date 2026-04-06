Alertas por tormentas y lluvias en gran parte del país: advierten fuertes precipitaciones

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este lunes en al menos 12 provincias, con lluvias intensas y tormentas severas.

El inicio de la semana llega con condiciones de inestabilidad en buena parte de la Argentina , donde rigen alertas meteorológicas por tormentas y lluvias de distinta intensidad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes, el organismo nacional advirtió que al menos 9 provincias se verán afectadas por fenómenos adversos, con distintos niveles de alerta que van desde amarillo hasta naranja, lo que implica desde eventos meteorológicos potencialmente peligrosos hasta otros de mayor intensidad.

De acuerdo al informe oficial, las zonas más comprometidas se ubican en el centro y noreste del país, donde se esperan los fenómenos más intensos, mientras que otras regiones también estarán bajo condiciones inestables aunque con menor severidad.

Las áreas bajo alerta naranja, principalmente en el Litoral y parte del norte argentino. Las provincias afectadas son: Chaco, Corrientes, Catamarca, Santa Fe y Entre Ríos. En estas zonas podrían registrar tormentas fuertes o severas. Se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

SMN- alerta por tormentas 06-04 Alerta por tormentas.

Además, los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 60 y 120 milímetros, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones en zonas urbanas.

Alerta amarilla: lluvias intensas y tormentas localmente fuertes

En las regiones alcanzadas por alerta amarilla también se esperan lluvias y tormentas, aunque con menor intensidad general. Sin embargo, algunas podrían ser localmente fuertes.

En estos sectores, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

SMN- alerta por lluvias 06-04 Alerta por lluvias.

Entre las provincias alcanzadas por las alertas figuran Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero y Salta, entre otras. En particular, el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría registrar un empeoramiento de las condiciones hacia la tarde y la noche.

Recomendaciones del SMN:

Ante la vigencia del alerta amarilla, el SMN difundió una serie de recomendaciones para la población con el objetivo de reducir riesgos o inconvenientes durante el desarrollo de las precipitaciones.

Entre las principales sugerencias se encuentran evitar circular por calles anegadas, no sacar la basura para impedir obstrucciones en desagües y mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo.

Además, se aconseja prestar especial atención a las actualizaciones del pronóstico, ya que las alertas meteorológicas pueden modificarse con el paso de las horas en función de la evolución de los sistemas atmosféricos.

lluvias Se esperan intensas lluvias en los próximos días ante la llegada de una ciclogénesis.

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando la evolución de las condiciones del tiempo en todo el país. En caso de que la intensidad de las precipitaciones aumente o se extienda a otras áreas, el sistema de alertas podría actualizarse durante las próximas horas.

Por ese motivo, el SMN reiteró la importancia de seguir los reportes oficiales y mantenerse atento a las advertencias vigentes, especialmente en las regiones donde se prevé el mayor impacto de las lluvias.