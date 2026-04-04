Alerta naranja y amarilla: pronostican tormentas eléctricas con posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico advirtió por tormentas fuertes en varias provincias del país, con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo en distintas regiones.

El pronóstico del tiempo anticipa un escenario de inestabilidad en gran parte del país, con una alerta naranja por tormentas eléctricas que afectará a tres provincias y una alerta amarilla que alcanza a otras nueve jurisdicciones , según el reporte meteorológico vigente.

La alerta naranja rige para el sur de Catamarca, noreste de La Rioja y noroeste de Córdoba, donde se esperan tormentas fuertes acompañadas por abundantes lluvias , granizo ocasional, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían ser superados de forma localizada en algunos sectores.

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Alerta amarilla en nueve provincias

En paralelo, se mantiene una alerta amarilla por tormentas que abarca el centro y norte de Entre Ríos, centro de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, el oeste de Jujuy y Salta, y el norte de San Luis.

En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

mapa_alertas Las provincias en alerta amarilla y naranja para este sábado y domingo.

Las precipitaciones acumuladas estimadas se ubican entre 30 y 50 milímetros, lo que podría generar complicaciones momentáneas en la circulación y en el desarrollo de actividades al aire libre.

Qué implican las alertas naranja y amarilla

El nivel de alerta naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que se recomienda tomar precauciones y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre la evolución del tiempo, evitar circular durante las tormentas intensas y resguardar objetos que puedan volarse por el viento.

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando la evolución de las tormentas y no se descarta la actualización de los alertas en las próximas horas.

El pronóstico para Neuquén

El pronóstico del tiempo para este fin de semana en Neuquén capital indica jornadas frescas y con nubosidad variable, en un contexto de condiciones otoñales típicas de abril. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas moderadas y viento leve a moderado del sector noreste.

La temperatura máxima para este sábado rondará los 19 a 20 grados, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 7 u 8 grados, con un día estable y sin precipitaciones previstas. Además, vuelves las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h por la tarde.

SFP Otoño hojas colores (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Para el domingo, en tanto, se espera un aumento de la nubosidad y condiciones algo inestables. La máxima estará alrededor de los 18 grados y la mínima cerca de los 9 o 10 grados, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada y viento leve a moderado con ráfagas de hasta 50 km/h.

Recomendaciones ante tormentas

Ante la presencia de alertas meteorológicas, el SMN aconseja adoptar medidas preventivas para reducir riesgos:

No sacar la basura y mantener limpios desagües y canaletas.

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.

Mantenerse informado a través de los reportes oficiales.

El organismo continuará monitoreando la evolución del sistema de tormentas y actualizando las alertas en caso de que las condiciones meteorológicas cambien durante el fin de semana.