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Alerta naranja y amarilla: pronostican tormentas eléctricas con posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico advirtió por tormentas fuertes en varias provincias del país, con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo en distintas regiones.

El pronóstico indica tormentas fuertes en varias provincias del país.

El pronóstico indica tormentas fuertes en varias provincias del país.

El pronóstico del tiempo anticipa un escenario de inestabilidad en gran parte del país, con una alerta naranja por tormentas eléctricas que afectará a tres provincias y una alerta amarilla que alcanza a otras nueve jurisdicciones, según el reporte meteorológico vigente.

Alerta naranja: tormentas fuertes y granizo

La alerta naranja rige para el sur de Catamarca, noreste de La Rioja y noroeste de Córdoba, donde se esperan tormentas fuertes acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían ser superados de forma localizada en algunos sectores.

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Alerta amarilla en nueve provincias

En paralelo, se mantiene una alerta amarilla por tormentas que abarca el centro y norte de Entre Ríos, centro de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, el oeste de Jujuy y Salta, y el norte de San Luis.

En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

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Las provincias en alerta amarilla y naranja para este sábado y domingo.

Las provincias en alerta amarilla y naranja para este sábado y domingo.

Las precipitaciones acumuladas estimadas se ubican entre 30 y 50 milímetros, lo que podría generar complicaciones momentáneas en la circulación y en el desarrollo de actividades al aire libre.

Qué implican las alertas naranja y amarilla

El nivel de alerta naranja indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que se recomienda tomar precauciones y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre la evolución del tiempo, evitar circular durante las tormentas intensas y resguardar objetos que puedan volarse por el viento.

Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando la evolución de las tormentas y no se descarta la actualización de los alertas en las próximas horas.

El pronóstico para Neuquén

El pronóstico del tiempo para este fin de semana en Neuquén capital indica jornadas frescas y con nubosidad variable, en un contexto de condiciones otoñales típicas de abril. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas moderadas y viento leve a moderado del sector noreste.

La temperatura máxima para este sábado rondará los 19 a 20 grados, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 7 u 8 grados, con un día estable y sin precipitaciones previstas. Además, vuelves las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h por la tarde.

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Para el domingo, en tanto, se espera un aumento de la nubosidad y condiciones algo inestables. La máxima estará alrededor de los 18 grados y la mínima cerca de los 9 o 10 grados, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada y viento leve a moderado con ráfagas de hasta 50 km/h.

Recomendaciones ante tormentas

Ante la presencia de alertas meteorológicas, el SMN aconseja adoptar medidas preventivas para reducir riesgos:

  • No sacar la basura y mantener limpios desagües y canaletas.

  • Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

  • No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

  • Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.

  • Mantenerse informado a través de los reportes oficiales.

El organismo continuará monitoreando la evolución del sistema de tormentas y actualizando las alertas en caso de que las condiciones meteorológicas cambien durante el fin de semana.

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