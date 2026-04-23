Indignación por un camión que atropelló y dejó tirado a un perro ganadero

El animal resultó gravemente herido y el conductor continuó su marcha sin detenerse, pese a las advertencias por la presencia del arreo en la ruta.

Un camión atropelló a un perro protector de ganado en plena trashumancia sobre la Ruta Provincial 43 , a la altura del paraje Camalón , en un hecho que generó indignación entre los crianceros de la zona.

Según informó la página de Facebook Nuevo Sonido Zapala, el episodio ocurrió cuando una familia trasladaba animales rumbo a la invernada. En ese contexto, el conductor de un camión embistió al animal que acompañaba el arreo , pese a las advertencias que realizaba una de las personas a cargo.

Angelica, una de las damnificadas, relató que suele adelantarse para señalizar la presencia del ganado y evitar siniestros, aunque advirtió que no todos los conductores respetan estas indicaciones. De acuerdo a su testimonio, el camionero no redujo la velocidad y terminó atropellando al perro, que sufrió múltiples heridas.

El impacto pudo haber tenido consecuencias aún más graves, ya que el vehículo estuvo cerca de embestir también al hombre que participaba del traslado de los animales. Tras el hecho, el conductor continuó su marcha sin detenerse.

Perro atropellado en Ruta 43

La mujer trasladó al animal herido hasta Andacollo, donde recibió atención veterinaria, y posteriormente radicó la denuncia en la Comisaría 30. “Debe hacerse responsable de los daños causados”, expresó en declaraciones al medio citado.

A partir del aviso emitido desde Andacollo, personal policial de Las Ovejas logró interceptar al camión, por lo que el conductor habría sido identificado. Según trascendió, se trataría de un vehículo vinculado a una empresa que realiza obras en la zona.

El hecho reavivó la preocupación por la seguridad durante los traslados de ganado en rutas de la región, donde la convivencia entre vehículos y crianceros requiere extremar las precauciones para evitar este tipo de incidentes.

Perro atropellado en Ruta 43 (1)

Impresionate accidente: perdió el control del vehículo, volcó y terminó internada en el hospital

Un impactante siniestro vial se registró dos semanas atrás por la tarde sobre la Ruta Provincial N° 6, en cercanías del paraje Difunta Correa. Como consecuencia del vuelco, una mujer sufrió graves heridas y fue derivada al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las del viernes 10 de abril, cuando una conductora —una mujer de 47 años oriunda de El Cholar— circulaba a bordo de un Volkswagen Gol. Por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo, derrapó y terminó con un vuelco, quedando el auto recostado sobre su lateral izquierdo en un tramo de ripio.

Según detalló el comisario inspector Mariano Jara, coordinador de la Dirección Seguridad Altos del Neuquén a este medio, la víctima sufrió lesiones en la cabeza y el rostro, incluyendo un corte de importante tamaño. “Perdió la maniobrabilidad del rodado, derrapó y dio unos tumbos. Quedó sobre su lateral izquierdo. Presentaba lesiones de consideración en el cráneo y en la cara, pero está fuera de peligro”, explicó.

En un primer momento, la mujer fue asistida por personal policial de El Cholar y derivada al hospital local, donde fue estabilizada. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos dispusieron su traslado urgente al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal, donde permanece internada bajo evaluación.

Para garantizar el rápido traslado, la policía montó un operativo especial en la localidad de Chos Malal que incluyó cortes de calles para facilitar el ingreso de la ambulancia. “Aproximadamente a las 17 ya estaba arribando al hospital. Primero se la estabilizó en El Cholar y luego se decidió el traslado”, detalló el jefe policial en diálogo con LM Neuquén.

Si bien las causas del accidente aún no fueron confirmadas, una de las principales hipótesis detalladas por Jara apunta a la posible rotura de un neumático, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo.