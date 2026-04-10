Impresionantes imágenes: volcó la batea de un camión en Ruta 7 y una combi con trabajadores se salvó de milagro

El chofer de la combi se anticipó, se fue a la banquina y evitó un choque frontal con la cabina del camión.

Un verdadero susto se llevó el personal de una empresa petrolera que era transportado en una combi hacia su lugar de trabajo cuando a pocos centímetros frenó un camión que protagonizó un vuelco sobre Ruta 7 .

La destreza del chofer del transporte menor fue clave para no chocar de frente contra la cabina del camión que siguió de largo, mientras se desparramaba la carga de arena para el fracking que tenía como destino Vaca Muerta .

En una curva de la calzada, el camión prácticamente se quedó sobre uno de sus ejes, la batea con arena volcó sobre la banquina, y la cabina del camión siguió por la ruta.

A través de la cámara interna del transporte se puede observar que el chofer ni bien advierte que el camión está a punto de volcar, se va hacia la banquina y frena levemente. Así evitó que el impacto frontal y la batea se detuvo justo a tiempo. El personal, que iba dormitando, se pegó un gran susto que no pasó a mayores.

Un camión volcó en Ruta 7 y frenó a centímetros de una combi con trabajadores

Algunos golpes y pérdidas totales

Según publicó Centenario Digital, el camión que transportaba arena hacia la zona de Bajo del Choique y el siniestro se produjo en la zona cercana a Aguada Pichana y la conocida Bajada del Mono.

El incidente ocurrió minutos después de las 13 de este último jueves. No se registraron lesionados de consideración, excepto por el chofer que recibió algunos golpes tras el impacto.

Respecto a la carga, el semirremolque la perdió toda cuando volcó la batea. Según indicaron, era aproximadamente de 26 mil kilos de arena esparcida.

Un enorme camión con carga quedó atascado

Este ùltimo jueves otro camión sufrió un percance. En este caso, trasladaba una carga de grandes dimensiones y quedó atascado al intentar atravesar uno de los puentes del nodo vial de Neuquén, en un hecho inusual que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación y a desplegar un operativo para liberar el paso.

El episodio ocurrió durante la tarde del jueves, cuando el vehículo circulaba en dirección a la Ruta 7 con destino a la ciudad de Centenario. En ese contexto, al intentar cruzar por el nodo vial, la carga impactó contra una de las vigas del puente, lo que provocó que el camión quedara trabado e imposibilitado de continuar su marcha.

Camión atascado en los puentes de la Ruta 7 (1)

De acuerdo a la información oficial, el transporte contaba con el permiso correspondiente para circular, ya que las dimensiones declaradas se encontraban dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, al momento del traslado, el equipo presentaba una modificación en altura que no había sido informada, lo que generó la interferencia con la estructura del puente.

El vehículo involucrado era un carretón que trasladaba maquinaria de gran porte. Según se indicó, la carga había sido modificada en el lugar de origen, donde se le agregó un elemento adicional en la parte superior. Ese cambio fue determinante para que la altura final superara lo permitido y terminara provocando el incidente.

En cuanto a la infraestructura, las autoridades informaron que el impacto contra el puente fue leve y no provocó daños estructurales de gravedad. No obstante, se solicitó un

El procedimiento de traslado del camión había incluido el acompañamiento de inspectores de tránsito desde el punto de partida hasta la salida de la ciudad, tal como se establece para este tipo de transportes especiales. Sin embargo, una vez que el vehículo se incorporó a la Ruta 7 —un corredor habilitado para tránsito pesado— continuó sin custodia, ya que no se trataba, en principio, de una carga que excediera las dimensiones permitidas.