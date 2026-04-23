Hernán Piquín presenta "Me verás volver" en Neuquén y Cipolletti, un tributo coreográfico a Soda Stereo

El reconocido bailarín argentino llega con un espectáculo que combina danza, emoción y clásicos del rock. También estará en General Roca, Villa Regina y Zapala.

El prestigioso bailarín y coreógrafo Hernán Piquín vuelve a los escenarios con “Me verás volver”, una obra que rinde homenaje a la icónica banda Soda Stereo . El espectáculo, que cuenta con diez bailarines en escena, propone una experiencia sensorial atravesada por la música, la emoción y una cuidada puesta coreográfica. La propuesta marca además el inicio de una temporada especial en Córdoba Capital.

“Me verás volver” no es solo un tributo musical, sino una historia profundamente humana. La obra sigue el vínculo entre Juan y Ana, quienes se conocen en un concierto de Soda Stereo y construyen un amor intenso a lo largo del tiempo. La irrupción de una enfermedad pone a prueba ese lazo, que se sostiene en la ternura, la esperanza y la resiliencia. Tras la partida de Ana, la historia encuentra continuidad en su hija, símbolo de un amor que trasciende.

Con una narrativa emotiva y una estética que combina danza contemporánea con elementos teatrales, el espectáculo busca conectar con el público desde lo íntimo y lo universal. La música de Soda Stereo funciona como hilo conductor de una historia que interpela desde los recuerdos, las pérdidas y los nuevos comienzos.

Hernan Piquin

Su presentación en Cipolletti será este sábado 25 de abril en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) y en Neuquén lo hará el domingo 26 de abril a las 20 en el Casino Magic. Las entradas se pueden adquirirse en la página web de la productora Fedorco. También se presentará en Zapala, este viernes 24 en el Teatro Municipal.

Además, ya se presentó en otras localidades de la región, como en Casa de la Cultura de General Roca el pasado martes 21 y en el Teatro Circulo Italiano en Villa Regina el miércoles 22.

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Trayectoria de Hernán Piquín

Nacido en Buenos Aires, Hernán Piquín es una de las figuras más destacadas de la danza argentina. Se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y desarrolló una sólida carrera en el ámbito del ballet clásico, integrando compañías de renombre tanto en el país como en el exterior.

A lo largo de su trayectoria, participó como primer bailarín en el Teatro Colón y en compañías internacionales como el Ballet Argentino de Julio Bocca. Además, logró gran popularidad en el ámbito televisivo tras consagrarse en el programa Showmatch, donde amplió su llegada al público masivo.

Recientemente, fue distinguido con el Premio Martín Fierro a la Trayectoria Artística en Danza, reconocimiento que consolida su lugar como uno de los máximos referentes de la disciplina en Argentina. Con “Me verás volver”, Piquín reafirma su compromiso con el arte y su capacidad de emocionar a través del movimiento.