Impactante video: un policía manejaba borracho, se cruzó de carril y mató a una mujer

Una familia viajaba en el auto que fue embestido brutalmente en plena ruta. La hipótesis que analizan los investigadores.

Un policía federal que manejaba alcoholizado se cruzó de carril, mató y un juez tomó una polémica decisión.

En las últimas horas se conoció el video de un impactante accidente que ocurrió este sábado por la tarde sobre la Ruta Provincial N°6 a la altura de la localidad de Open Door, provincia de Buenos Aires . Una familia viajaba por una de las vías de la ruta cuando repentinamente un agente de la Policía Federal se cruzó de carril y mató a una mujer .

El impacto entre los autos fue de frente, lo que causó la muerte rápidamente de Vanesa Escalante. De 36 años y oriunda de General Rodríguez, la víctima viajaba en un Chevrolet Prisma junto a su familia, cuando fue embestida por este hombre identificado como Gastón Montepeloso.

Montepeloso, de 38 años de edad, era el conductor del Honda Civic que atropelló a a la joven. El conductor se desempeñaba como jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la PFA en Rafaela, provincia de Santa Fe.

Impactante accidente - un hombre manejaba alcoholizado, se cruzó de carril y mató a una mujer

Qué se sabe del conductor y una posible picada ilegal

Producto de la violenta colisión, Marcelo Emmi, de 38 años y pareja de Escalante, y Milagros, la hija de ambos de 15, debieron ser rescatados por Bomberos y trasladados de urgencia. Por su parte, el efectivo perteneciente a la PFA, identificado como Maximiliano Gastón Montepeloso, y Romina Riedel, su pareja, también fueron derivados al Hospital Zonal de Luján.

El accidente ocurrió alrededor de las 18 horas. Montepeloso tuvo que ser sometido a un test de alcoholemia, el que dio positivo con 0,48 gramos de alcohol en sangre. En la Provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero.

accidente ruta 6

Aunque una de las principales hipótesis que surgió alrededor del accidente estipulaban que el Honda Civic corría una picada ilegal en aquel momento, fuentes del caso confirmaron a Infobae que "el resultado preliminar de la pericia accidentológica descarta, a priori, la participación de otro vehículo en el siniestro".

La polémica decisión que tomó el juez sobre el policía federal

A raíz del test de alcoholemia positivo, la fiscal Mariana Suárez, de la UFI N° 9 Descentralizada de Luján, ordenó su aprehensión preventiva. Mientras tanto, la policía busca intensamente al segundo vehículo involucrado que huyó del lugar.

A pesar de la compleja situación de Montepeloso, este martes el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia rechazó el pedido de la fiscal Suárez para convertir la aprehensión en detención del imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor y lesiones culposas, todo ello en concurso real entre sí.

accidente ruta 6 (2)

El magistrado, según consta en la resolución que estableció, el dejar detenido a Montepeloso por la figura legal que se le imputa es una medida que "excede los límites legales" y "resulta desproporcionada". En consecuencia, el juez Giacoia dispuso su "inmediata libertad" mientras continúa el proceso en su contra.

Por su parte, el imputado tuvo que dejar constancia de un domicilio fijo y quedó comprometido a comparecer cada vez que sea convocado por el Juzgado, que le retuvo su licencia de conducir y le impuso una prohibición para manejar cualquier tipo de vehículo. Además, deberá cumplir con la obligación de abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento a las víctimas y sus respectivas familias.

Desde la Policía Federal Argentina (PFA) confirmaron que Montepeloso fue pasado a disponibilidad. Además, le iniciaron un sumario administrativo interno bajo la carátula "esclarecimiento del hecho y de corresponder juzgar conducta de sus responsables".