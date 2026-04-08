Galindez: "La Libertad Avanza no acompañó el pedido para eliminar los impuestos a los combustibles"

El concejal oficialista criticó la postura del bloque libertario ante el pedido para quitar el tributo nacional que no vuelve en obras.

Concejales de Neuquén solicitarán al Congreso de la Nación la eliminación urgente del Impuesto a los Combustibles Líquidos ante la falta de su coparticipación a los municipios para la ejecución de obras viales. La declaración obtuvo despacho mayoritario, sin acompañamiento de La Libertad Avanza .

El despacho, en el que solicita la anulación de los impuestos a los combustibles y evitar su impacto en los consumidores de la ciudad de Neuquén, fue aprobado este miércoles. Según informaron la normativa se basa en que dicho impuesto tiene como finalidad la ejecución de obras públicas viales , el mantenimiento del transporte público de pasajeros y la ejecución de viviendas a través de su coparticipación , sin embargo, dichas transferencias fueron suspendidas por el Gobierno nacional hace dos años.

“Llamentablemente no tuvimos el acompañamiento del bloque de la Libertad Avanza, que manifestó que hoy las cuentas no están acomodadas como para que puedan eliminar algún tipo de impuesto”, declaró Santiago Galindez , concejal del oficialismo.En este sentido, agregó que también se le solicitó al bloque opositor que realice las gestiones ante Nación para que el impuesto recaudado “se vuelque a los neuquinos para poder seguir llevando adelante obras viales y sostener el boleto de colectivos”.

Aumento de combustible- Nafta (4) Maria Isabel Sanchez

Coparticipación frenada

“La coparticipación que se llevaba adelante con este impuesto y que iba directo a las arcas del municipio para sostener la traza vial o el boleto de colectivos, no se envió más desde que asumió este gobierno nacional. Sin embargo, ese impuesto se sigue cobrando cuando uno carga combustibles en las estaciones de servicio”, explicó Galindez.

En este contexto, el edil comentó que en el valor del litro de nafta, un 16% corresponde a este tipo de impuestos y otro 21% al IVA. De esta forma, el Estado nacional recauda 36 de cada 100 pesos cargados en las estaciones de servicio.

El proyecto fue propuesto por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Concejo Deliberante de Neuquén y expresa, además que la aplicación de estos impuestos afecta a diversos sectores productivos, organizaciones sociales y representantes territoriales.

Concejo Deliberante Neuquen sesion (2)

“Dicha situacion refuerza la necesidad de revisar la estructura de los tributos nacionales que inciden de manera directa sobre la ciudadania y las economias locales, en tanto los gobiernos provinciales y municipales asumen mayores responsabilidades, sin contar con un flujo adecuado y previsible de recursos coparticipables”, indicó el representante oficialista.

Por otro lado, resaltó que desde el Concejo hubo acuerdo con los distintos partidos políticos para llevar adelante la eliminación de algunas tasas municipales: “Venimos trabajando en conjunto con una mirada que coincide en tener las cuentas ordenadas y ir hacia una eliminación de impuestos. Por este motivo y por iniciativa del intendente Mariano Gaido, hemos eliminado más de 56 tasas en lo que va de esta gestión manteniendo la obra pública”, finalizó Galindez.