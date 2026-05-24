25 de Mayo: "Patria Capital", Neuquén vivió un gran show en el Cabildo de la ciudad

Vecinos y vecinas de Neuquén ya viven evento que se realiza en el Parque Jaime de Nevares donde se palpita la vigilia del 25 de Mayo.

El Cabildo montado en el Parque Jaime de Nevares.

El Parque Jaime de Nevares es el escenario de la tradición este fin de semana largo. Para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, bandas de música popular, ballets tradicionalistas y cocineros se reunirán para agasajar a los vecinos de Neuquén capital con una jornada patria.

La actividad se enmarca en un fin de semana repleto de tradiciones típicas argentinas acompañadas de una nueva edición de Neuquén Emprende con la participación de 150 emprendedores y Confluencia de Sabores, con propuestas gastronómicas tradicionales.

Este domingo por la noche, la previa del 25 de Mayo se vive con espectáculos folclóricos y actividades para toda la familia y un gran show en el Cabildo que proyecta imágenes patrias y conmemorativas de la revolución. A las 12 se realizará la entonación de los himnos nacional y provincial.

La agenda se completará el lunes el acto protocolar y la presentación de grupos de baile, que se realizarán en el mismo Parque Jaime de Nevares desde las 10.

Embed

La plaza, ubicada en la esquina de Illia y Alderete, espera con un escenario, foodtrucks y actividades infantiles, como en cada una de las ediciones de Neuquén Emprende.

La actividad incluye no solo bandas de música folklórica sino también reconocidos artistas solistas y compañías de baile que ofrecerán las danzas tradicionales argentinas.

“Dos días para celebrar nuestras raíces con artistas en vivo, compañías de baile, folklore y toda la emoción de la fiesta patria“, señalaron desde la Municipalidad de Neuquén, en la antesala de los festejos.

Además de las danzas y los ritmos folklóricos en vivo, el Jaime de Nevares cuenta también con los stands de la feria Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, el espacio gastronómico que convoca a miles de vecinos en cada edición.

La entrada es libre y gratuita, y busca congregar a los vecinos de toda la ciudad en un punto cada vez más concurrido de Santa Genoveva.

La celebración también tendrá un marcado espíritu tradicional con la preparación de locro en vivo en tres versiones: clásica, vegana y sin gluten. La propuesta estará a cargo de cocineros locales reconocidos y buscará incluir alternativas para distintos públicos.

Shows musicales, peñas folklóricas y distintas intervenciones artísticas y culturales programadas para ambos días. También se ofrece chocolate caliente y pastelitos para acompañar los festejos patrios.

La agenda de actividades

24 de mayo

20hs. Estefanía Arias - Banda

21hs. Dúo Acuña - Banda

21:50hs. Sureras - Compañía de baile

22hs. Samanta Juncos - Banda

25 de mayo

12:45hs. Taller Municipal de folklore de adultos mayores: Ruth Callicul, Gabriela Hernández y Benjamín Córdoba.

14hs. Amistad Limay - Banda

14:45hs. Ballet Luz del Sur: Javier Ceballos.

15hs. Agrupación Nueva Generación.

15:30hs. Grupo de Danza Tradición Viva.

16hs. Presentación taller de Folklore: Claudia Rubilar Heluney noche Víctor Villegas

17hs. Presentación taller de música de Jorge Guanque

18hs. Compañía Escuela Municipal de Folklore: Alexis Catalán

19hs. En Clave Sureña - Banda

19.45hs. Huellas de mi tierra: Denis Epulef

20.15hs. El amparo - Banda

20:45hs. Agrupación Ruca Rahue: Laura Neira

21.15hs. Gabriel y la juntada - Banda