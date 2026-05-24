Neuquén arranca la semana con heladas y sol: así estará el clima

La semana comenzará con buenas condiciones en gran parte de Neuquén, aunque seguirán las heladas matinales.

El clima de frío extremo no se va de Neuquén.

Después de un fin de semana marcado por el frío, Neuquén comenzará el lunes con temperaturas bajas en toda la provincia, aunque con mejores condiciones durante la tarde. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indica que el tiempo estará estable en el Alto Valle y la meseta, mientras que la cordillera seguirá con mayor nubosidad y algunas condiciones de inestabilidad.

En la ciudad de Neuquén se espera una mañana fría, con una mínima cercana a los 0 grados y posibles heladas en sectores alejados del centro. Con el avance de la jornada, el cielo permanecerá mayormente despejado y la temperatura subirá hasta alcanzar unos 17 grados por la tarde.

Las máximas estarán entre los 16 y 18 grados y el viento no tendrá demasiada intensidad. El cielo se mantendrá parcialmente despejado durante casi todo el día y no se esperan lluvias ni tormentas.

Heladas fuertes en el centro neuquino

En localidades del centro provincial como Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul el frío se hará sentir con más intensidad durante la madrugada y la mañana. Allí las mínimas podrían ubicarse entre los -2 y -4 grados.

La AIC prevé heladas fuertes al amanecer y temperaturas frescas durante buena parte de la mañana. Recién hacia la tarde el ambiente se volverá más templado, con máximas cercanas a los 13 o 14 grados.

FRIO POLAR

En Zapala habrá nubosidad variable y algo de viento en sectores abiertos, mientras que en Cutral Co y Plaza Huincul el cielo estará algo más despejado.

Cordillera con más nubes y posibilidad de nevadas

La zona cordillerana seguirá con tiempo más inestable de toda la provincia. En San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura se espera una jornada fría, con abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones débiles.

En sectores altos de montaña podrían registrarse nevadas aisladas durante la mañana, especialmente cerca de pasos fronterizos y zonas elevadas.

Las temperaturas máximas apenas rondarán entre 8 y 10 grados, mientras que las mínimas estarán cerca de los -2 grados. Además, habrá viento moderado en distintos puntos de la cordillera.

En Villa La Angostura, el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día y en San Martín de los Andes continuará el ambiente húmedo y frío típico de esta época del año.

Clima Nublado frio 05

Norte neuquino con mañanas muy frías

El lunes también comenzará con temperaturas bajo cero en el norte provincial. Chos Malal, Andacollo, Las Ovejas y Buta Ranquil tendrán heladas generalizadas y registros térmicos muy bajos durante el amanecer.

Con el correr de las horas, el tiempo mejorará y las máximas alcanzarán entre 13 y 15 grados, con cielo mayormente despejado y poco viento.

En esa región no se esperan lluvias y la amplitud térmica volverá a ser una de las características principales de la jornada.