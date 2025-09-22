Violento ataque a un patrullero en Centenario tras una persecución: piedras, botellazos y disparos antitumulto

Un móvil de la Policía Metropolitana fue atacado por un grupo de vecinos, luego de que intentaran identificar a dos motociclistas.

Un patrullero de la Policía Metropolitana fue atacado con piedras y botellas por un grupo de unas 20 personas en Centenario . El hecho se produjo cuando los efectivos intentaron identificar a dos motociclistas que huyeron e ingresaron a una vivienda, lo que desató disturbios con corridas y disparos.

El episodio ocurrió el último domingo por la noche y se extendió hasta la madrugada del lunes 22 en la segunda meseta de Centenario , más precisamente en el barrio San Martín. Todo comenzó alrededor de las 22:45, cuando un móvil carrozado de la Policía Metropolitana patrullaba la zona de las calles Aluminé y Lago Lácar.

En ese momento, los efectivos observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta de color negro. Según detallaron fuentes oficiales, al darles la voz de alto, los motociclistas emprendieron la fuga hacia el norte y, en la intersección de Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino, ingresaron rápidamente a una vivienda.

centenario ataque a patrullero

El ataque al patrullero

A partir de ese instante, la situación escaló de manera violenta. Un grupo estimado en 20 personas, entre hombres y mujeres, salió de diferentes casas del sector y rodeó al móvil policial. Los efectivos fueron blanco de insultos y agresiones, mientras que el vehículo Fiat Iveco recibió una lluvia de botellas y piedras.

Una de las pedradas rompió la ventanilla lateral del patrullero y también abolló una de sus puertas. El violento ataque quedó registrado en parte en un video que circula entre los vecinos y en el cual también se escuchan detonaciones de arma de fuego.

Si bien el reporte oficial no confirmó que los agentes hayan disparado, testigos aseguran que se escucharon al menos diez detonaciones apenas comenzaron los incidentes. Según esas versiones, se habrían utilizado balas antitumulto para dispersar a los agresores y evitar que continuaran dañando el móvil.

Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas. Desde la Comisaría N.º 52 de Centenario se informó que ninguno de los policías que participó del operativo resultó lesionado, aunque remarcaron la gravedad del ataque y los destrozos ocasionados al vehículo.

WhatsApp Video 2025-09-22 at 10.30.33 PM

Sin cámaras de seguridad

Otro de los puntos destacados del parte policial fue la falta de cámaras de seguridad en el sector donde se produjo la agresión. Esta situación complica la identificación de quienes participaron del ataque, ya que tras el disturbio se dispersaron rápidamente hacia diferentes domicilios.

Tampoco hubo personas demoradas y hasta el momento no se pudo precisar quiénes eran los motociclistas que originaron la persecución.

Más allá de lo ocurrido con el patrullero, los habitantes de barrios cercanos manifestaron estar cansados de la violencia que atraviesa la zona. Afirman que las noches suelen estar marcadas por corridas, peleas y tiros al aire, lo que genera un clima de constante inseguridad.