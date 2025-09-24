Dura declaración de Marcelo Rucci sobre el MPN: "Entregaron el partido"

El dirigente de Petroleros Privados estuvo en el streaming de LMPlay. Habló de su nuevo partido y la relación de los trabajadores con las empresas de Vaca Muerta.

Marcelo Rucci no anduvo con vueltas, y en el streaming de LMPlay en el programa "Bajá la data", se despachó con todo contra el Movimiento Popular Neuquino ( MPN ): habló sobre por qué se fue del partido provncial y creó el espacio Fuerza Neuquina Federal, compuesta por vecinos y trabajadores de la industria petrolera. Pero no fue de lo único que habló, también de las duras negociaciones con las empresas, en este contexto donde las petroleras han despedido trabajadores.

Este jueves habrá una asamblea informativa en el sindicato, donde se informarán las novedades a los trabajadores, en Añelo , ante el clima de incertidumbre e inestabilidad.

" Hay voracidad de las empresas , si no tuviéramos un sindicato que trata de frenar este tiempo de cosas hubiéramos tenido más de 3 mil despidos. En teoría, el año que viene va a arrancar y fuerte (la economía petrolera), pero mientas tanto dejás a la gente en la calle, nos vamos a plantar cuando sea necesario", indicó Rucci.

"Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, después de haber pasado por una adenda, por un 223 bis, y la pandemia, ahora que todo está sustentable, echan gente. Yo creo que hay una gente nueva de la industria que se puede hablar", dijo el sindicalista.

Rucci sindicato de petroleros (2) Marcelo Rucci pasó por los estudios de LMPlay y hablo de lo partidario y el trabajo en Vaca Muerta. Sebastián Fariña Petersen

Pero hubo un tramo jugoso de la entrevista que le hizo Luciano García Tauro, referida a por qué el sindicalista inició un camino del partido propio, algo que ya hizo en su momento Guillermo Pereyra (con la línea Azul y Blanca den el MPN) y ahora Carlos Quintriqueo de ATE, con el espacio Más por Neuquén. "Me parece bien lo que hizo, porque la historia dice que no nos representan como corresponde", acotó.

Marcelo Rucci, por qué se fue del MPN

Es más, explicó por qué pegó el portazo el MPN, con un aviso y advertencia a la máxima dirigencia del partido, que perdió las elecciones con Rolando Figueroa.

"En el Movimiento Popular Neuquino, en muchas oportunidades hemos pedido públicamente que nos convoquen a ver cómo seguía esto, y no nos contestaron, el presidente de la Convención (el exgobernador Jorge Sapag), y el presidente del partido (el exgobernador Omar Gutiérrez), entregaron el partido, no les interesa seguir y qué íbamos a esperar nosotros", se despachó.

Sobre Fuerza Neuquina Federal dijo que "es un partido que va en el medio de la grieta, no nos vamos a parar ni de un lado ni del otro".

Rucci desafiliación MPN Marcelo Rucci el día que se desafilió del MPN. Luego fundó Fuerza Neuquina Federal.

Rucci contestó además sobre su relación con el gobierno provincial, y el espacio de La Neuquinidad, de cara a estas elecciones nacionales del 26 de octubre. "En lo personal tengo una buena relación con él, cuando fue intendente (de Chos Malal) y yo también (de Rincón de los Sauces), tengo una buena relación y sostuvo que admira a Julieta (Corroza, candidata a senadora). "Pasó por momentos difíciles dentro del MPN cuando era candidata en Plottier y la desplazaron", recordó.

Indicó que "hoy le toca estar en el gobierno, pero con la misma humildad de siempre, pero tiene convicciones, y no va a levantar la mano para quedarse cómoda y eso la valoramos, como también Rolando valora la lealtad".

Dura negociación petrolera

Respecto a las negociaciones con empresas petroleras, para sostener el empleo, dijo que "acordamos con algunas empresas, las más importantes, no son cosas fáciles que con su criterio resuelven los problemas. Son discusiones difíciles donde está en juego el trabajo de mucha gente y hay que estar bien. Ellos están preparados para estas discusiones y nosotros también porque tenemos un equipo muy bueno".

Sobre las rutas de Vaca Muerta, sostuvo que son necesarias las conexiones viales y el gobierno provincial no puede en un año y medio de gestión resolverlo. "Es difícil proyectar y será un cuello de botella si no tenemos buenas rutas, pero en este gobierno en un año y medio no puede hacer todo", concluyó.