Conmoción: se confirmó que los cuerpos encontrados son de las chicas desaparecidas de La Matanza

Un amplio operativo se realizó desde este martes por la noche en una vivienda de Florencio Varela, donde estaban los cuerpos enterrados. Los macabros detalles.

Este miércoles por la mañana previo a las 8 de la mañana, se encontraron tres cuerpos en una vivienda del barrio Mayol en Florencio Varela. Tras un arduo trabajo de Policía Científica, se confirmó que los cuerpos enterrados en el patio de la vivienda son de Morena Verry, Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años.

Por el caso hay cuatro detenidos vinculados al narcotráfico que cayeron tras una ola de allanamientos en el sur del conurbano bonaerense. Incluso, en las últimas horas detuvieron a un líder narco peruano en la villa 1-11-14. " Los cuerpos estaban descuartizados" , dijo una fuente de la investigación.

Los familiares de las tres chicas reconocieron los cuerpos en la DDI de La Matanza, a través de una serie de imágenes que les mostraron los investigadores. En el lugar donde se encuentra la familia hay gran conmoción y angustia. El abuelo de Morena y Brenda se desplomó al conocer la noticia.

El operativo que se realizó para encontrar los cuerpos de las amigas en Florencio Varela

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez estaban desaparecidas desde el viernes por la noche. Según la reconstrucción de los hechos, las chicas habrían sido asesinadas en la casa de Florencio Varela donde las encontraron, en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas.

El seguimiento de las cámaras de seguridad municipales, la antena de un celular y la reacción de uno de los detenidos por el caso de Brenda, Morena y Lara, llevaron esta mañana a los investigadores hasta una macabra escena del crimen: los tres cuerpos estaban en la casa de Florencio Varela.

A través de un fuerte operativo que duró más de 12 horas, se llegó al barrio Mayor alrededor de las 21 horas y el procedimiento se concretó aproximadamente a 10 cuadras de donde había sido localizada una señal del teléfono celular de una de las jóvenes. De igual manera, las autoridades mantienen en estricta reserva cada detalles de la investigación. En ese lugar, finalmente, se encontraron tres cuerpos de mujeres jóvenes que habrían sido descuartizadas.

Según detallaron a la agencia Noticias Argentinas, los tres cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo en el patio de una casa. En un comienzo se informó que uno de los cadáveres se encontraba dentro de la camioneta, pero dicha versión ya fue descartada. El vehículo sería el que se registró en una cámara de seguridad donde subieron las tres jóvenes antes de su desaparición.

Algunos vecinos del barrio relataron a TN que del interior de la vivienda donde fueron encontradas, provenía un fuerte olor a cloro o lavandina. Algunos residentes también afirmaron haber visto manchas de sangre tanto dentro de la casa como en objetos personales de quienes la habitaban.

Uno de los testigos aseguró que, durante la madrugada del sábado, los acusados intentaron comprar bebidas alcohólicas en un comercio cercano, pero la vendedora se negó a atenderlos al notar que los billetes que tenían estaban con manchas de sangre y llevaban consigo una mochila ensangrentada.