Así fue el momento en que las tres chicas asesinadas en La Matanza subieron a una camioneta

Hay gran conmoción por el hallazgo de tres cuerpos en una vivienda, mientras que la camioneta que se ve en las cámaras de seguridad apareció incendiada.

En el marco de la investigación por la desaparición de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, oriundas de La Matanza, se avanzó en las últimas horas con el descubrimiento de pistas claves. Y lamentablemente, este miércoles se confirmó que hallaron sin vida a las tres chicas.

Cerca de las 7:30 de este miércoles, la Policía realizó allanamientos en Florencio Varela y encontró tres cuerpos. Hasta el momento hay cuatro personas detenidas vinculadas al narcotráfico.

El hallazgo tuvo lugar este miércoles por la mañana, pero en la madrugada la policía también había encontrada la camioneta blanca en la que las tres chicas de 20 y 15 años fueron vistas por última vez con vida. El vehículo estaba prendido fuego.

Para poder seguir el rastro de este vehículo, se utilizaron las cámaras de seguridad del municipio de La Matanza y con la colaboración de la Policía de Ciudad, por lo que los detectives lograron determinar que habían cruzado la avenida General Paz.

El video donde aparecen por última vez

Según se muestra en las imágenes, las jóvenes se encontraban paradas en una esquina, observan la llegada de la camioneta blanca y se suben al asiento trasero. Luego, el vehículo dobla hacia la derecha y se pierde el rastro.

Así subían a la camioneta las jóvenes desaparecidas. Hay dos cuerpos hallados

Las primeras investigaciones establecen que se trata de una camioneta con la patente adulterada y el registro del celular de una de las jóvenes desaparecidas fueron las únicas pistas en la búsqueda de Morena Verry, Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara, de 15, que fueron vistas por última vez el viernes pasado a las 21.30, cuando abordaban el vehículo en una estación de servicio situada en la rotonda de La Tablada.

Cuál fue la última noticia del paradero de las chicas de La Matanza

En las últimas horas, los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza detuvieron a los sospechosos en Florencio Varela, cerca de la antena donde se había activado el celular de una de las tres jóvenes. Según fuentes policiales, dos sospechosos fueron detenidos anoche en la esquina de Chañar y Jachal, en Florencio Varela.

El equipo de investigadores comandado por el fiscal Gastón Duplaá deberá determinar si estaban en la camioneta blanca que abordaron las tres jóvenes y los indagará por la desaparición de Morena, Lara y Brenda. Luego, otras dos personas fueron detenidas en la vivienda donde vivía la pareja sospechosa del crimen, mientras realizaban una profunda limpieza.

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las chicas habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas.

desaparecidas la matanza El miedo crece entre las madres de las jóvenes desaparecidas, ya que "los tres teléfonos están apagados".

Antonio, abuelo de Morena Verdi, aseguró en declaraciones televisivas, a la espera de la identificación de los cuerpos: “Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Yo me quedo acá, tampoco quiero recibir una muy mala noticia. Eran las 4 de la mañana y estaba arrodillado en la cama. Lo único que pedía era que aparezcan las nenas. No sé en qué andaban. Yo tengo 30 años, no dispongo de decirte a mi hijo a mis nietos en qué andan o de qué trabajan. Morena siempre me decía que trabajaba de camarera”.