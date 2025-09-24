Tres chicas desaparecidas en La Matanza: quiénes son los cuatros detenidos por el hallazgo de dos cuerpos

Brenda, Morena y Lara están desaparecidas hace cinco días, en las últimas horas el hallazgo de dos cadáveres causó conmoción. Qué se sabe hasta el momento.

Unas horas antes de que encontraran los dos cuerpos, la policía también halló la camioneta blanca.

En el marco de la investigación por la desaparición de tres chicas en La Matanza , la policía encontró dos cuerpos enterrados. El conmocionarte hallazgo ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana de este miércoles y hasta ahora son cuatro los detenidos.

Unas horas antes de que encontraran los dos cuerpos, la policía también halló la camioneta blanca en la que Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez , fueron vistas por última vez con vida, pero el vehículo estaba prendido fuego.

En la noche del martes fueron demoradas dos personas tras una serie de allanamientos en el partido ubicado al sur del conurbano bonaerense. Todo llevó a este lugar ya que allí se detectó la última conexión del celular de una de las jóvenes, registrada por una antena de la zona.

desaparecidas la matanza El miedo crece entre las madres de las jóvenes desaparecidas, ya que "los tres teléfonos están apagados".

La casa en la que hallaron los cuerpos era ocupada por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina, aseguraron fuentes policiales a Infobae. Ambos quedaron detenidos.

Se trata de un hombre y una mujer que estaban en una casa ubicada sobre las calles Chañar y Jachal, donde a simple vista los peritos encontraron manchas de sangre. Por este motivo se convocó a la policía científica.

En total hay cuatro personas arrestadas por el caso, vinculadas al narcotráfico, ya que a estas dos personas se suma una pareja de nacionalidad peruana, que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Se sospecha que son los dueños de la casa allanada, señalo TN.

La peor sospecha sobre lo que pasó con las chicas desaparecidas

Según se reconstruyó, las tres jóvenes habían salido de sus casas el viernes 19 de septiembre desde el Complejo 17, ubicado sobre Camino de Cintura, con destino a una estación de servicio YPF frente a la rotonda.

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15. Aún así, se espera que el control de la investigación podría pasar a manos de una fiscalía de Florencio Varela, la posible zona donde se cometió el crimen.

En los últimos minutos, se conoció el video de una cámara de seguridad donde se puede ver a las jóvenes de La Matanza subiendo a una camioneta blanca. Según contó la familia, las tres chicas habían organizado para encontrarse con un hombre, con el que irían a un bar en la zona de Flores. Sin embargo, desde entonces sus celulares aparecen como apagados. “Estamos buscando por todos lados, pero no hay nada concreto”, contaron miembros de la familia.

Así subían a la camioneta las jóvenes desaparecidas. Hay dos cuerpos hallados

Antonio, abuelo de Morena Verdi y Brenda del Castillo, aseguró en declaraciones televisivas, a la espera de la identificación de los cuerpos: "Me enteré por mi yerno, que lo vio en la televisión. Yo me quedo acá, tampoco quiero recibir una muy mala noticia. Eran las 4 de la mañana y estaba arrodillado en la cama.

"Lo único que pedía era que aparezcan las nenas. No sé en qué andaban. Yo tengo 30 años, no dispongo de decirte a mi hijo a mis nietos en qué andan o de qué trabajan. Morena siempre me decía que trabajaba de camarera", agregó el familiar de las jóvenes desaparecidas.

"Estamos sorprendidos, no logramos entender. Estuvimos ayer toda la noche sin dormir por gente que iba, entraba", dijo un vecino de la vivienda de Florencia Varela. El hombre desconoce quienes son los nuevos habitantes del lugar. "Estamos todos consternados", sumó.