La peor sospecha de la familia por las tres chicas de 20 y 15 años desaparecidas hace cuatro días

Una de las madres rompió el silencio y pidió ayuda para encontrarlas. Los celulares están todos apagados y la desesperación crece. Qué se sabe del caso.

El miedo crece entre las madres de las jóvenes desaparecidas, ya que "los tres teléfonos están apagados".

Con el paso de las horas crece la angustia por la búsqueda de tres jóvenes amigas. Ninguna de ellas contesta mensajes ni llamadas y sus celulares permanecen apagados. La última vez que tuvieron novedades de las chicas fue el pasado viernes 19 de septiembre por la noche.

Se trata de Brenda del Castillo, de 20 años; Morena Verri también de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez , de 15 años, todas oriundas de La Matanza , provincia de Buenos Aires.

Sus desapariciones provocaron movilizaciones en la zona y una investigación policial que apunta a sus últimos movimientos. Según indicaron medios locales, la última vez que se las vio fue en la rotonda de La Tablada, en Ciudad Evita.

En las últimas horas habló Sabrina, la madre de Morena y tía de Brenda, quien aseguró que cree "lo peor" luego de varios días sin noticias de ellas. Según trascendió, las chicas se habrían visto con un hombre, ya que las dos mayores de edad eran trabajadoras sexuales. La mujer aseguró que va a seguir buscándolas y organizando movilizaciones "hasta que aparezcan como tengan que aparecer".

busqueda la matanza

"Creo lo peor, pero voy a seguir porque no pueden desaparecer"

En diálogo con C5N, retomó declaraciones previas que había realizado sobre el trabajo sexual de las chicas. "Para mí fueron a trabajar, pero con un cliente 'X' porque ellas a Flores nunca llegaron. Sabrina explicó que las chicas siempre toman la precaución de compartir su ubicación desde uno de los celulares, pero "esta vez no se compartió". Ella supo que los mensajes no llegaban al celular de su hija porque su yerno le avisó que "a More no le llegan los mensajes".

"Los teléfonos están apagados, no sabemos en qué auto se fueron. Había una versión de que las habían levantado en La Quila y El Tiburón, en la división entre los monoblocks de Tablada y los chalets, que las subieron en una camioneta blanca y se las llevaron. Pero después han revisado la cámara y no había nada", explicó al móvil del medio.

Y agregó: "Tengo una desesperación horrible, porque les juro que en los 20 años que tiene More jamás me lo hizo. La verdad, creo lo peor, pero voy a seguir porque no pueden desaparecer tres días. Es algo ilógico. No es una, son tres y faltan las tres, y los iPhone de las tres están apagados y no los pueden rastrear".

"Vamos a seguir cortando la rotonda todas las veces que sea necesario hasta que aparezcan, como tengan que aparecer. Aunque lo tengamos que hacer todos los días, aunque me desmaye en la calle, no me interesa. Yo quiero que aparezcan las tres", concluyó.

La hermana de una de las desaparecidas dijo que "se iban a una joda"

Pilar, hermana de Brenda, habló con un móvil de TN tras una larga jornada de protestas que tuvo lugar este lunes hasta altas horas de la noche. Según explicó, hasta el momento desde la Policía no brindó información sobre las jóvenes. "Lo que me dijeron es que las pasaron a buscar y se iban a una joda tipo 21:45 y las vinieron a buscar", comentó.

"El sábado a las 3, 4 de la tarde yo le había mandado un mensaje a Brenda y no le llegaban los mensajes. Mi tía Sabri la llama a mi mamá y le dice que las chicas no aparecieron", explicó sobre aquel momento que se dan cuenta que desaparecieron. "Brenda no desaparece así, tiene un bebé chiquito de 1 añito", aseguró.

Sobre la menor de edad, Lara de 15 años, sólo supo que se juntaba con su hermana y su prima pero "no tenía mucha relación con ella".