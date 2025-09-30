La Justicia Federal realizó una inspección en la Ruta 151: en cuántos días se conocerá el fallo

El juez Greca recorrió junto a intendentes, fiscales y representantes empresariales el tramo más deteriorado de la traza, en el marco del amparo contra Nación.

La Ruta 151 , sigue en el centro de la discusión. Este martes se realizó una inspección ocular en Barda del Medio, encabezada por el juez federal Hugo Greca, como parte del proceso del amparo colectivo iniciado por el gobierno provincial y los intendentes de la región contra el Estado Nacional por el abandono en el mantenimiento de la traza.

Durante el recorrido de la Justicia Federal, se constató el deterioro profundo del asfalto, con ondulaciones y baches que representan un riesgo permanente para los conductores. El juez señaló que se trató de una medida de prueba solicitada por Vialidad Nacional y que ahora cuenta con un plazo de tres días para dictar sentencia.

Esta traza nacional, que une el Alto Valle de Río Negro con el norte de la Patagonia, es vital para la producción y el transporte hacia Vaca Muerta en un momento de auge de la actividad hidrocarburifera.

Reclamo de intendentes

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, cuestionó la demora en la respuesta judicial: “Lamentablemente, los tiempos judiciales no son los tiempos de la gente. Desde que presentamos el amparo hasta hoy ya hubo víctimas fatales por el mal estado de la ruta”, advirtió.

Su par de Cinco Saltos, Enrique Rossi, sostuvo que la acción no es contra un gobierno sino en defensa de los vecinos: “La ruta está en un deterioro terrible y no se cumple con el federalismo del que se habla, porque los fondos que deberían destinarse a las provincias no están llegando”.

Desde la Cámara de Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter profundizó sobre las causas que agravan la situación: “No se está haciendo ningún tipo de asistencia ni reparación; los accidentes son cada vez peores y la circulación de vehículos de gran porte se incrementó por Vaca Muerta, lo que agravó la situación”.

Agregó que ese aumento corresponde a camiones que trasladan arena de fractura y otros insumos para la industria hidrocarburífera, lo que se suma al crecimiento de las estadísticas de siniestros fatales en la Ruta 151.

Cómo el resto de los presentes, también manifestó su malestar por la forma en que actúa la Justicia: “Lamentamos tener que ir todos los actores de reclamo a mostrar las irregularidades de la ruta, que son de absoluto y público conocimiento para quienes la transitamos a diario por trabajo, turismo, educación, salud o comercio".

Finalmente, fue categórico: “Si el Gobierno Nacional no quiere hacerse cargo, que habilite a las autoridades provinciales para asumir la responsabilidad. No queremos lamentar más pérdidas de vidas humanas”.

La postura de la provincia y los fiscales

El fiscal del Estado de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, reclamó celeridad: “Hace más de 60 días que se presentó el amparo colectivo y están vulnerados todos los plazos procesales. La acción que se tome debe materializarse en obras concretas”.

El fiscal adjunto, Luciano Minetti Kern, agregó que el estado de la ruta quedó en evidencia apenas se llegó al lugar: “Esperamos una decisión rápida e inminente para que el Gobierno Nacional deje su actitud omisiva y repare esta ruta fundamental”.

Lo que dice el acta judicial

Según el acta de reconocimiento judicial firmada este martes, estuvieron presentes representantes de la Nación, de Vialidad Nacional, de la provincia y de cámaras empresariales. Allí, técnicos de Vialidad explicaron que existen dificultades presupuestarias y proyectos aun sin ejecución, mientras que los intendentes y empresarios remarcaron los riesgos y las consecuencias para la producción regional.

Concluido el procedimiento, todas las partes pidieron al juez el pase a sentencia. Greca dispuso el cierre de la medida y fijó el expediente en estado de resolución.