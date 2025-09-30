No es una casa prefabricada: así es la Tiny House que venden en Mercado Libre por $23 millones

Aquí te entregamos todos los detalles sobre la Tiny House que se ofrece en Mercado Libre por $22,9 millones . Ojo: no se trata de una casa contenedor ni de una prefabricada.

No es una casa prefabricada: la Tiny House que venden en Mercado Libre por $23 millones

Según distintos sitios especializados, entre las ventajas que existen de vivir en una mini casa –o Tiny House - pueden enumerarse un mayor orden; un menor costo de vida y la posibilidad de viajar con mayor frecuencia, dado que pueden transportarse. Entre las desventajas aparecen los problemas legales, la falta de espacio o la situación del baño. En este artículo, te contamos en detalle todo sobre la Tiny House que se ofrece en Mercado Libre por $22,9 millones .

El movimiento Tiny House se originó en Estados Unidos y comprende a aquellas mini casas definidas como unidades de vivienda primarias y completas a pequeña escala. En los últimos años, el movimiento Tiny House está ganando terreno en diferentes naciones como, por ejemplo, Países Bajos.

El movimiento Tiny House se originó en Estados Unidos y comprende a aquellas mini casas definidas como unidades de vivienda primarias y completas a pequeña escala.

La Tiny House que se vende en Mercado Libre por $22,9 millones presenta:

Una superficie total de 19 m², con dimensiones exteriores de 5.91 metros de largo, 2.40 m. de ancho y 3.20 m. de altura.

Incluye paredes de Paneles de Poliestireno Expandido.

Aberturas de Aluminio Línea Módena 90.

Piso vinílico símil madera.

Una de las empresas que comercializa esta Tiny House se encuentra en Ensenada (cerca de La Plata, provincia de Buenos Aires). En su sitio web oficial, Módulos FOD describe al modelo Tiny Fod de la siguiente manera:

Posee instalación eléctrica embutida, con tablero de dos circuitos, tomas y luminarias LED.

Baño con inodoro largo con mochila, vanitory, accesorios de baño y espejo y ducha con mampara.

Cocina con mueble bajo mesada con espacio para heladera, campana sobre cocina (incluida), termotanque eléctrico (incluido), mesada de acero inoxidable y grifería monocomando.

Mueble sobre mesada con espacio para microondas. Mueble de guardado sobre baño y placard en dormitorio.

El peso de la Tiny Fod es de 1.700 kilos.

¿Cuáles son las ventajas de vivir en una Tiny House?

Menos espacio para ensuciar y para el desorden. Al no haber mucha superficie que limpiar, no será necesario hacer una limpieza profunda con frecuencia.

Son ecoeficientes: las Tiny House son compactas, por lo que tienen un mejor aislamiento y el calor o el frío se mantiene en el interior con menos dificultad. Como resultado, la necesidad de calefacción o refrigeración será menor dependiendo de la temporada.

son compactas, por lo que tienen un mejor aislamiento y el calor o el frío se mantiene en el interior con menos dificultad. Como resultado, la necesidad de calefacción o refrigeración será menor dependiendo de la temporada. Los gastos de mantenimiento son menores a largo plazo porque es eficiente desde el punto de vista energético. Por ende el costo de las facturas de los servicios públicos son más bajas y menos costosas debido al tamaño de la casa.

Viajar con mayor frecuencia: la mayoría de las casas pequeñas se pueden transportar por vehículos. De esa manera, se puede viajar cuando y donde sea. Por ello, muchas familias se están pasando a la vida en una casa diminuta porque pueden ir a cualquier sitio. Pueden llevar su escuela, su trabajo y su casa a un nuevo lugar.

tiny-house-2 La Tiny House que se vende en Mercado Libre por $22,9 millones presenta una superficie total de 19 m².

¿Cuáles son las desventajas de vivir en una Tiny House?

Posibles problemas legales: las leyes para esta clase de casas son diferentes dependiendo del país. Incluso si sólo se necesita una plaza para aparcarlas, algunas ciudades pueden ser más estrictas que otras. Para ello, es clave conocer la normativa vigente de cada nación.

Bajo valor de reventa: aunque la Tiny House presente detalles de lujo, su valor puede seguir depreciándose.

Cocinar en una casa pequeña: cocinar dentro de una casa pequeña puede ser complicado. Además, en una pequeña heladera que no se puede almacenar mucho, por lo que puede que podemos estar obligados a ir más seguido al supermercado.

La falta de espacio: esta situación obliga a revisar nuestras cosas constantemente y quitar lo que no se necesite dado que debemos mantenernos dentro del límite de peso de la casa.

El uso del baño: la discusión sobre el uso de los baños y los aseos suele ser difícil. La mayoría de las Tiny House no cuentan con un sistema de cloacas o cañerías adecuado.