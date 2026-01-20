Maltrato animal extremo: mató y torturó a la mascota de su pareja para que ella la vea sufrir
El hecho se conoció durante un operativo policial por violencia de género. Además fue rescatada otra perra y seis crías. El hombre ya fue liberado.
Lo que empezó como una intervención por violencia de género derivó en un caso judicial por maltrato animal. En Esquel, una mujer denunció a su pareja por golpes y, durante el operativo, aportó un dato clave: contó que el hombre también había matado a su perra y temía por otra mascota que seguía dentro de la casa.
Con esa información, la fiscalía ordenó un allanamiento y se rescataron perros en situación de abandono. El episodio ocurrió en la zona de la toma del barrio Ceferino.
La responsable de la Dirección de Fauna Urbana, Patricia Giacobone, indicó que el caso quedó expuesto durante el procedimiento policial y fue considerado por las autoridades como el hecho de maltrato animal más grave registrado hasta ahora en Esquel.
Allanamiento urgente y rescate de una segunda perra con seis cachorros
El hecho salió a la luz cuando personal policial trasladaba a la mujer, quien en ese momento relató que su pareja había matado y torturado a su perra, un animal con el que tenía un fuerte vínculo afectivo. Y que lo hizo con la intención de que ella lo viera sufrir.
Con esa información, intervino la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales. La fiscalía dispuso una orden de allanamiento urgente para actuar en el domicilio señalado y verificar la situación.
Cuando entraron los oficiales se encontraron con el horror. El animal había sido colgado con vida y lastimado hasta provocarle la muerte.
“La perra que fue asesinada presentaba signos de extrema crueldad, con cortes en el cuero y perforaciones. Es algo que realmente impacta, incluso para quienes estamos acostumbrados a intervenir en este tipo de situaciones”, señaló Giacobone, y remarcó que se trata del caso más grave registrado en la zona.
En tanto el mismo procedimiento permitió rescatar a una segunda perra junto a seis cachorros de apenas días de vida.
De acuerdo con el detalle brindado por Fauna Urbana, el animal estaba en condiciones de abandono, sin agua ni comida, con bajo peso y signos de temor. Los cachorros quedaron bajo resguardo municipal y recibieron un esquema de alimentación y vitaminas para su recuperación.
“Ahora el objetivo es que tanto la madre como los cachorros se recuperen. Cuando estén en condiciones, serán castrados y dados en adopción responsable”, indicó.
Conmoción, denuncia y el debate por las penas
El caso reabrió una discusión que suele repetirse en hechos de crueldad animal: las limitaciones legales para lograr penas efectivas. Desde Fauna Urbana recordaron que, bajo el marco de la Ley 14.346, muchas causas terminan con condenas leves o alternativas, y remarcaron la necesidad de fortalecer sanciones para que estos delitos tengan consecuencias más severas.
También insistieron en la importancia de denunciar, pero hacerlo con respaldo: fotos, videos o cualquier elemento que permita sostener la presentación ante la Justicia y evitar que el reclamo se diluya por falta de pruebas. En Esquel, indicaron, las denuncias pueden realizarse ante la Fiscalía o en el área municipal de Fauna Urbana.
Según Radio Chubut, el agresor fue detenido en el marco del operativo, aunque luego recuperó la libertad a las pocas horas, un dato que también alimentó el malestar social por la gravedad del episodio.
Te puede interesar...
Leé más
Maltrato animal en Neuquén: rescataron caballos en estado de abandono en una chacra
"Mi hijo no merecía esto": cómo sigue la investigación del joven que fue a buscar trabajo y apareció muerto en Comodoro
Derrumbe en Comodoro Rivadavia: advierten que la zona no debería volver a habitarse
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario