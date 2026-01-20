Maltrato animal extremo: mató y torturó a la mascota de su pareja para que ella la vea sufrir

El hecho se conoció durante un operativo policial por violencia de género. Además fue rescatada otra perra y seis crías. El hombre ya fue liberado.

Lo que empezó como una intervención por violencia de género derivó en un caso judicial por maltrato animal . En Esquel , una mujer denunció a su pareja por golpes y, durante el operativo, aportó un dato clave: contó que el hombre también había matado a su perra y temía por otra mascota que seguía dentro de la casa.

Con esa información, la fiscalía ordenó un allanamiento y se rescataron perros en situación de abandono. El episodio ocurrió en la zona de la toma del barrio Ceferino.

La responsable de la Dirección de Fauna Urbana , Patricia Giacobone, indicó que el caso quedó expuesto durante el procedimiento policial y fue considerado por las autoridades como el hecho de maltrato animal más grave registrado hasta ahora en Esquel.

Allanamiento urgente y rescate de una segunda perra con seis cachorros

El hecho salió a la luz cuando personal policial trasladaba a la mujer, quien en ese momento relató que su pareja había matado y torturado a su perra, un animal con el que tenía un fuerte vínculo afectivo. Y que lo hizo con la intención de que ella lo viera sufrir.

Con esa información, intervino la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales. La fiscalía dispuso una orden de allanamiento urgente para actuar en el domicilio señalado y verificar la situación.

Cuando entraron los oficiales se encontraron con el horror. El animal había sido colgado con vida y lastimado hasta provocarle la muerte.

“La perra que fue asesinada presentaba signos de extrema crueldad, con cortes en el cuero y perforaciones. Es algo que realmente impacta, incluso para quienes estamos acostumbrados a intervenir en este tipo de situaciones”, señaló Giacobone, y remarcó que se trata del caso más grave registrado en la zona.

patricia-giacobone-e1766846543875 Patricia Giacobone, responsable de la Dirección de Fauna Urbana.

En tanto el mismo procedimiento permitió rescatar a una segunda perra junto a seis cachorros de apenas días de vida.

De acuerdo con el detalle brindado por Fauna Urbana, el animal estaba en condiciones de abandono, sin agua ni comida, con bajo peso y signos de temor. Los cachorros quedaron bajo resguardo municipal y recibieron un esquema de alimentación y vitaminas para su recuperación.

“Ahora el objetivo es que tanto la madre como los cachorros se recuperen. Cuando estén en condiciones, serán castrados y dados en adopción responsable”, indicó.

Conmoción, denuncia y el debate por las penas

El caso reabrió una discusión que suele repetirse en hechos de crueldad animal: las limitaciones legales para lograr penas efectivas. Desde Fauna Urbana recordaron que, bajo el marco de la Ley 14.346, muchas causas terminan con condenas leves o alternativas, y remarcaron la necesidad de fortalecer sanciones para que estos delitos tengan consecuencias más severas.

También insistieron en la importancia de denunciar, pero hacerlo con respaldo: fotos, videos o cualquier elemento que permita sostener la presentación ante la Justicia y evitar que el reclamo se diluya por falta de pruebas. En Esquel, indicaron, las denuncias pueden realizarse ante la Fiscalía o en el área municipal de Fauna Urbana.

Según Radio Chubut, el agresor fue detenido en el marco del operativo, aunque luego recuperó la libertad a las pocas horas, un dato que también alimentó el malestar social por la gravedad del episodio.