Denunciarían por maltrato animal a Guido Süller tras filmarse matando ratas

El mediático compartió en sus redes el momento en el que descubrió un nido de ratas en su ropero.

El mediático Guido Süller vivió un fin de semana de terror al encontrar un nido de ratas en su dormitorio. El inquietante momento quedó registrado en su cuenta de Instagram, donde, junto a su novio, registraron cuándo notaron excremento del animal en el placard y luego sus crías entre la ropa. “¡Hay un nido! Madre e hijos ¡No!“, gritó con miedo y asco, y su accionar desató un gran escándalo en las redes.

Indignado y enojado por el hallazgo, el mediático decidió barrerlas y las imágenes provocaron una ola de críticas. Varios usuarios también pidieron que sea denunciado por maltrato animal, ya que “podría haberlas juntado y trasladarlas a un descampado u otro lugar en vez de quitarles la vida”.

“Podríamos reportar la cuenta”, “La falta de empatía y crueldad es total. Me rompe el corazón que ni siquiera se hayan puesto a pensar en el dolor que le causaron a esos bebés y mamá”, “Nooo Guido, te fuiste al pasto. Hay muchas asociaciones que te hubieran ayudado a sacarlas sin crueldad”, “No es la forma”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en el posteo.

¡Inesperado! Un nido de ratas en la casa de #guidosuller



Video IG Guido Süller pic.twitter.com/stsVZ7RkYO — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) December 21, 2025

Por el momento, Süller no emitió palabra al respecto ante las acusaciones de los usuarios, pero en el video se lo vio completamente horrorizado y alarmado por la situación.

Guido Süller salió a destrozar a Martín Cirio: "me pareces desagradable"

El mediático Guido Süller generó polémica en las redes sociales tras apuntar directamente contra Martín Cirio. En su programa de streaming Pronto Guido (Mabel Baradero), el famoso arquitecto decidió mostrar los mensajes privados que intercambió con el influencer y lanzó durísimas frases al aire.

“Me parecés desagradable, Martín Cirio. Me parecés una persona repulsiva”, disparó sin filtro. Y siguió: “No podés tener tanta soberbia, tanta arrogancia, tan creído. Porque hoy estás arriba y mañana estás abajo”. Antes de compartir los chats, Süller aseguró que quería cerrar la historia entre ambos. “Chicos, quiero decirles exactamente lo que pasó entre él y yo. A ver si terminamos y cerramos de una vez por todas”, pidió frente a cámara.

image

Acto seguido, Guido mostró el mensaje inicial que le habría enviado Cirio: “Guido, ¿cómo estás? Soy Martín Cirio. Me encantaría que vengas a mi stream”. Después anunció que también tenía los audios que el streamer dijo que no pensaba reproducir: “Los audios que él dijo que no los iba a pasar, los tengo yo, chicos. Señor director, escuchemos el audio que yo le mandé a Martín Cirio en respuesta”.

En ese mensaje, Süller se mostraba más conciliador y hasta divertido: “¿Qué hacés, Loquilio? ¿Cómo andás? Ay, todo el mundo dice que nos encontremos nosotros dos, que va a ser un quilombo esa entrevista. Yo tengo miedo porque yo me cuido. Ahí en Luzu soy Caperucita Roja, ¿viste? Un santo. Pero yo también tengo pico, no sé si tanto como vos…”, comenzó diciendo.

Y sumó: “Sí me gustaría que me entrevistes, pero bueno. Vos decime los horarios que tenés, a qué hora sale el stream, si estás todos los días, si pagás algo y si sabés que esto va a ser un quilombo. Proponeme, decime cómo es”. Y cerró con un tono mucho más amable del que mostró en vivo: “Te contesto para decirte que sí, que la verdad me parecés un genio de las redes. Y bueno, si se tiene que dar, se dará. Decime cómo te manejás. Te mando un abrazo. En una de esas se da, Martín querido”. Por ahora, Cirio no respondió públicamente al descargo, pero el cruce promete seguir dando de qué hablar.