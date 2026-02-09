Reconstruyen cómo era la vida en la Patagonia hace 17 millones de años: "Mucho más que dinosaurios"

Un estudio que llevó más de dos décadas identificó 98 especies que habitaron la formación Santa Cruz , desde primates hasta parientes de armadillos.

Para describir la vida prehistórica en la Patagonia, el equipo de paleontólogos de La Plata estudió durante 23 años fósiles de la formación Santa Cruz.

Durante 23 años , paleontólogos argentinos trabajaron incansablemente en los acantilados y valles de Santa Cruz para desentrañar uno de los capítulos más fascinantes de la historia natural sudamericana. El resultado: un panorama completo de cómo era la vida en ese rincón de la Patagonia cuando aún no existían los humanos ni la mayoría de las especies que hoy conocemos.

El ecosistema que habitaba el territorio hace 17 millones de años era radicalmente distinto. Los investigadores lograron reconstruir un paisaje donde se alternaban bosques y pastizales , con temperaturas notablemente más cálidas que las actuales y lluvias que superaban los mil milímetros anuales . Una postal muy alejada del clima árido y frío que caracteriza hoy a la región.

"Intentamos reconstruir la forma de vida de todos los animales que pudimos registrar, y con eso interpretar cómo era la ecología de ese momento y estudiar las variaciones en esa composición", explicó Sergio Vizcaíno , uno de los responsables del proyecto e investigador de la división paleontológica vertebrados del Museo de La Plata .

Tesoro de la Patagonia con prestigio internacional

La Formación Santa Cruz, una unidad geológica del Mioceno temprano-medio que aflora principalmente en los acantilados costeros del sur provincial y en el valle del Río Santa Cruz, es un tesoro paleontológico de trascendencia internacional, ya que sus sedimentos continentales, originados en antiguos sistemas fluviales y llanuras de inundación que drenaban desde los Andes hacia el Atlántico, preservaron un registro fósil excepcional.

En total, el equipo científico identificó 98 especies diferentes de mamíferos, aves, reptiles y anfibios.

paleontologos-patagonia-fosiles Algunos de los fósiles de la Patagonia que fueron estudiados y ahora forman parte del patrimonio de Santa Cruz.

En una comunicación oficial del gobierno provincial, que recibió a los investigadores cuando éstos devolvieron restos paleontológicos que facilitó Santa Cruz, los especialistas revelaron que entre los especímenes más destacados que emergieron de esas rocas milenarias figuran los primates.

Pero también dieron con una diversidad sorprendente de formas emparentadas con armadillos, gliptodontes y perezosos, además de múltiples tipos de aves y mamíferos.

Susana Bargo, también integrante del equipo investigador, detalló la metodología del trabajo: "El proyecto inicial fue estudiar la paleobiología de los grupos de la fauna de Santa Cruz. Una vez obtenida la información de cómo vivían esas especies, qué comían, cómo se trasladaban, se puede reconstruir la paleoecología".

La semana pasada, la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia patagónica recibió los fósiles que habían sido prestados para esta investigación monumental. María Palacios, paleontóloga y asesora del área, fue la encargada de recibir las muestras y destacar la magnitud del proyecto que ahora llega a su etapa final de difusión.

paleontologos-2 Los paleontólogos que condujeron la investigación trabajan en el Museo de La Plata.

Los hallazgos no solo permitieron conocer qué especies existieron, sino comprender cómo interactuaban en ese ecosistema del pasado remoto. Algunas de las formas de vida estudiadas guardan parecido con animales actuales, mientras que otras son completamente diferentes a todo lo que habita hoy el planeta.

Vizcaíno, quien el año pasado fue distinguido por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por su trayectoria y su innovadora línea de investigación en paleoecología patagónica, lidera un programa de estudio de largo plazo enfocado en la fauna integral de la provincia.

Una valiosa colección para Santa Cruz

Uno de los logros centrales del proyecto fue la recuperación del patrimonio y la creación de una gran colección de esta fauna icónica que permanecerá en la provincia. Los investigadores subrayaron la importancia de este legado que trasciende la fascinación popular por otros grupos de animales extintos.

"Hay mucho más que dinosaurios en la provincia, por lo que es muy importante este legado paleontológico que queda en Santa Cruz", señalaron los investigadores, en referencia al acervo cultural y científico que estas piezas representan para las futuras generaciones.

La Formación Santa Cruz se vuelve a mostrar así como un referente internacional para entender la evolución de los mamíferos sudamericanos, mostrando una biodiversidad de fauna nativa extraordinaria que existió antes del gran intercambio faunístico entre las Américas.

Aunque la investigación de campo concluyó tras más de dos décadas de trabajo, quedan artículos científicos pendientes de publicación sobre esta formación geológica y su fauna. Los resultados completos se irán conociendo paulatinamente, ofreciendo un panorama cada vez más detallado de la cronología y las características de aquel mundo perdido en el tiempo.