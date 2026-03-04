Muerte de Sofía Devries en Puerto Madryn: usarán normativa de EE.UU. para definir si hubo un culpable

La investigación de la Fiscalía de Chubut se centrará en ver si se cumplieron los protocolos internacionales de buceo. La autopsia no mostró lesiones.

Sofía Devries, desapareció el 16 de febrero en la costa de Puerto Madryn y su cuerpo fue hallado dos días después.

La Fiscalía de Chubut que investiga la muerte de la influencer bonaerense Sofía Devries durante una práctica de buceo en Puerto Madryn confirmó que la autopsia realizada a la joven de 23 años no mostró lesiones y explicó que la investigación ahora se centra en constatar si se cumplieron todos los protocolos que requería la actividad, para lo cual se tomarán estándares de una organización con base en California, Estados Unidos.

Así lo indicó el fiscal jefe de Puerto Madryn , Alex Williams, quien subrayó que ahora el expediente se orienta a determinar si existió o no responsabilidad de un tercero , es decir, si hubo fallas en las condiciones de cuidado. “Es un proceso de largo aliento”, remarcó.

El funcionario judicial insistió en que en el cuerpo de Sofía no aparecieron lesiones ni ninguna otra señal que lleve a seguir una hipótesis distinta. “La autopsia arroja una muerte de asfixia por ahogamiento”, le dijo al medio local La 17.

Manuales que vienen de Estados Unidos

Lo que sigue, indicó el fiscal, es revisar si la práctica se realizó conforme a los estándares que debían cumplirse, algo que se hará basándose en normas escritas y protocolos precisos correspondientes al buceo recreativo y de formación responde a protocolos precisos.

Alejandro Andrés, dueño de la agencia de buceo que organizó la excursión en la que murió Sofía Devries La agencia que organizó la excursión es de Puerto Madryn pero el instructor es de una escuela de buceo de Buenos Aires. Facebook

Willams contó que, para eso, ya hay contactos con la Professional Association of Diving Instructors (PADI; Asociación Profesional de Instructores de Buceo), una organización sin fines de lucro con base en Beverly Hills, California, que es considerada referencia a nivel mundial en lo que respecta a certificaciones de buceo.

“Yo ya me comuniqué con la sede central de PADI”, indicó Willams. Añadió que fue derivado a un representante de la fundación en Latinoamérica, que está radicado en Brasil y a quien le solicitó los manuales de práctica y de instructores que utilizará en la investigación.

“Hay que obtener los manuales de manera formal, de manera oficial, de la empresa certificadora”, indicó Williams.

Detalló que PADI capacita instructores y exige el cumplimiento de reglamentos y estándares, por lo que el protocolo no es un “consejo”, sino una regla que define prácticas y responsabilidades.

De tal modo, la Fiscalía apunta a revisar si la inmersión se llevó adelante cumpliendo esos estándares o si hubo fallas o desprolijidades que puedan haber desencadenado el incidente fatal. Para corroborarlo -dijo el fiscal- hay que contrastar cada paso con el manual.

turista de madryn Sofía Devries Sofía Devries había ido a Puerto Madryn para conseguir la certificación como buzo deportivo.

Williams refirió que, cuando cuenten con el material, primero harán un análisis propio pero luego, fundamentalmente, convocarán especialistas para que den una opinión técnica fundada acerca de los cumplimientos de protocolos y las maniobras realizadas.

“Una vez que yo tenga esos manuales le voy a dar intervención a personal experto”, confirmó.

Puerto Madryn: qué se analizará

Entre las variables que se podrían analizar, Williams mencionó, por ejemplo, si el instructor debió estar al lado de la joven, pero aclaró que eso depende de lo que establezca el protocolo formal. “Hay que tener el manual en la mano”, remarcó.

También dijo que se evaluará si Sofía tenía la capacitación necesaria para el tipo de inmersión que estaba realizando.

Sofía Devries falleció el lunes 16 de febrero durante una excursión de buceo al parque submarino Hu Shun Yu 809, en Puerto Madryn, en la que, según se dijo, buscaba obtener su certificación internacional como buzo deportivo.

La joven bonaerense no volvió a la superficie tras una inmersión, y su cuerpo fue hallado dos días después en la popa del barco hundido alrededor del cual está hecho el parque artificial.