Evacuación masiva por el derrumbe en Comodoro Rivadavia: por qué declararon la emergencia geológica

El operativo se amplió a nuevas zonas porque siguen los desplazamientos. La emergencia habilita medidas excepcionales por 90 días. Ya había advertencias sobre el riesgo.

La catástrofe del derrumbe del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia que comenzó el domingo todavía mantiene a la ciudad en zona de alerta máxima. Este lunes al mediodía, desde el gobierno municipal pidieron a los vecinos de otros barrios de las zonas cercanas a la ladera del cerro que evacúen con urgencia ante el riesgo de más desmoronamientos.

La novedad de las últimas horas es que, tras una revisión técnica, se solicitó la autoevacuación preventiva del barrio Médanos , ubicado al pie del cerro Hermitte. La recomendación surgió a partir de un informe elevado al Comité de Emergencia Municipal por el Comité de Análisis Científico y Técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde se señaló que no podía descartarse un impacto directo en ese sector ante eventuales movimientos de la ladera.

Hasta ahora, el foco principal se mantenía sobre los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos , en la zona de Km 3, que continúan bajo protocolos de evacuación y restricciones de circulación mientras se evalúa la estabilidad del terreno. Pero ahora el riesgo se extiende .

1Derrumbe. Comodoro Rivadavia..

El movimiento del suelo también abrió una preocupación concreta: las redes de servicios. En el barrio Médanos, vecinos reportaron que ya no tienen gas porque la empresa cortó el fluido de forma preventiva, ante el riesgo de que los desplazamientos de tierra puedan afectar cañerías. En la práctica, la interrupción se suma a un escenario donde la prioridad es evitar incidentes secundarios en una zona que aún está bajo tensión geológica.

Emergencia geológica y urbanística por 90 días en Comodoro: qué habilita la ordenanza

En paralelo al operativo en el terreno, el Concejo Deliberante declaró la emergencia geológica y urbanística en la zona del cerro Hermitte. Según el texto al que accedió ADNSur, la norma tiene una vigencia inicial de 90 días y apunta a enfrentar la inestabilidad del suelo con medidas excepcionales.

Entre otros puntos, la ordenanza autoriza reestructuraciones presupuestarias, habilita la gestión de financiamiento externo y establece un régimen de contratación excepcional para adquirir bienes y servicios vinculados a la mitigación de riesgos, con exigencias de transparencia administrativa y publicación de los contratos durante el período.

Screenshot_33

Además, el esquema contempla un plan de contingencia pensado para una eventual evacuación masiva, dentro de una respuesta logística coordinada por un centro de operaciones de emergencia.

“Se sabía que era una zona de alto riesgo”: el informe

Con la emergencia ya declarada, reapareció una pregunta inevitable: ¿se podía anticipar? Desde el ámbito académico, el geólogo Sebastián Bueti recordó que el barrio Sismográfica había sido identificado desde 2002 como una zona de alto riesgo geológico, por movimientos lentos pero constantes del suelo, y advirtió que la urbanización avanzó sobre áreas inestables.

En la misma línea, el geólogo e investigador del CONICET Sebastián Richiano afirmó que existían antecedentes técnicos y mencionó un punto clave: en 2002 el gobierno local solicitó un informe al SEGEMAR para evaluar la situación del barrio. Según explicó, el documento era claro respecto del riesgo, e incluía recomendaciones como frenar el crecimiento, implementar una red de monitoreo permanente y asesorar a los vecinos sobre la peligrosidad del terreno.