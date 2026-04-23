"El puma de Janeiro": quién es el argentino detenido en Brasil por un insulto racista a un mujer

El hombre fue denunciado por otro argentino que estaba en el mismo supermercado. Qué pena podría enfrentar y cuál fue la frase que le dijo.

La situación de Haile es delicada debido a los recientes cambios en la normativa brasileña.

Tras el resonante caso protagonizado por la abogada santiagueña Agostina Páez, un nuevo caso de racismo , protagonizado por un ciudadano argentino tuvo lugar en los últimos días en Brasil. En esta ocasión también hubo insultos y todo terminó con su detención.

Se trata de un hombre de 67 años, quien quedó detenido en una cárcel de Río de Janeiro , acusado de injuria racial contra una joven en un supermercado del barrio de Copacabana. Todo empezó por una discusión en un supermercado y terminó con la intervención policial.

Según lo que pudo confirmar la policía, José Luis Haile manifestó insultos racistas contra una joven de 23 años, identificada como Samara Rodrigues de Lima, durante una discusión en línea de cajas. Los testigos indicaron que el argentino lanzó dos veces contra ella el insulto "negra puta" . Tras el episodio, quedó arrestado y luego fue trasladado a una unidad penitenciaria del barrio Benfica.

A diferencia de la abogada oriunda de Santiago del Estero, Haile reside en Brasil hace dos años. Por este motivo, las autoridades dispusieron que permanezca alojado en una cárcel común y no en una comisaría. El insulto fue presenciado por otro argentino, quien alertó a una patrulla de la Guardia Municipal de Río de Janeiro.

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Quién es y qué se sabe de José Haile, conocido como "el puma de Janeiro"

A raíz de sus publicaciones se pudo conocer que Haile está radicado en Brasil hace dos años. Según su perfil de Facebook, es oriundo de La Plata y hasta 2025, mantenía una actividad frecuente en redes sociales, donde compartía diariamente su nueva vida en Rio de Janeiro.

Su último posteo público data del 11 de agosto de ese año y muestra un plato de comida compuesto por pollo, arroz, fideos, zanahoria y batata, acompañado del comentario "Obrigado, Eliane!".

En varias publicaciones, el hombre expresaba su vínculo con la ciudad brasileña. "En Río me reencuentro conmigo mismo, aunque el ‘Puma’ siempre está", escribió en uno de sus posteos.

El argentino podría recibir hasta 5 años de prisión por injuria racial

La situación de Haile es delicada debido a los recientes cambios en la normativa brasileña. Tras la reforma de la Ley 14.532, la figura de injuria racial fue equiparada al delito de racismo, volviéndolo un delito imprescriptible y sin posibilidad de fianza en muchos casos.

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Con este nuevo marco legal, el argentino podría enfrentar una condena de entre dos y cinco años de prisión efectiva.

Este caso vuelve a poner el foco sobre el comportamiento de ciudadanos argentinos en Brasil. A principios de este año, la abogada Agostina Páez protagonizó un hecho similar a la salida de un bar.

Páez permaneció retenida en Brasil durante más de dos meses tras ser denunciada por gestos y expresiones racistas, un antecedente que marca el rigor con el que la justicia brasileña está tratando este tipo de episodios.

"Negra p...", el insultó que desató la detención del argentino

El episodio ocurrió el lunes por la mañana en un supermercado Mundial, ubicado en la calle Siqueira Campos, en Copacabana.

La víctima, una joven de 23 años que trabaja como repartidora de una aplicación, estaba esperando que habilitaran una caja para pagar cuando José Luis Haile se ubicó detrás suyo y comenzó a quejarse por la demora.

Se trata de un hombre de 67 años, que reside desde hace dos en el país vecino. El caso se suma al antecedente reciente de Agostina Páez

Según su relato al diario O Globo, el argentino insistía en que la atención era lenta. Ella le respondió que la cajera todavía no había comenzado a trabajar y que él ya sabía que la caja estaba cerrada cuando se puso en la fila. La discusión escaló en cuestión de segundos y fue cuando Haile lanzó el insulto: "Negra puta", le dijo dos veces.