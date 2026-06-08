El mensaje de la familia del Indio Solari para sus fanáticos en el último adiós: "Qué su música no pare nunca más"

Un millón de personas se acercaron hasta Avellaneda para despedir al popular músico argentino.

La familia agradeció a todos los que fueron parte de la despedida y a quienes permitieron organizarla en tiempo récord.

A las cuatro de la mañana de este lunes se cerraron las puertas del Microestadio Gatica -ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda, lugar donde se realizó el velatorio del Indio Solari . En tiempo récord, alrededor de un millón de personas lograron despedirse del cantante.

Esta mañana, la familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota emitió un nuevo comunicado en el que destacó a los 'ricoteros' que llegaron a despedirse del músico pudieron hacerlo." Que su música no pare nunca más ”, remarcaron.

"Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita , a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", comienza el texto.

Tras agradecer a todos los que fueron parte de la despedida y a quienes permitieron organizarla en tiempo récord, plantea: "Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda la vida".

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Alrededor de un millón de personas despidieron al Indio

Por último, la familia contó cómo quedó la sala del Indio en su casa de Parque Leloir: "Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba".

"Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más", concluyeron.

El velatorio del Indio fue histórica. Desde las 10 de la mañana del domingo, miles de personas comenzaron a acercarse al predio para rendir homenaje al artista y se calcula que alrededor de un millón de personas transitaron por Avellaneda para despedirse.

Durante la jornada, la cifra de gente llegó a alcanzar números impactantes y las imágenes aéreas en la zona mostraban una columna ininterrumpida de personas, extendiéndose por más de 70 cuadras sobre la avenida Bartolomé Mitre, hasta el Puente Pueyrredón, en el límite con la Ciudad de Buenos Aires.

Más de 70 cuadras de gente para despedir al Indio Solari

Al mismo tiempo que se conocia el mensaje de la familia, el ministro de Seguridad de provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, comunicó a través de redes sociales que se daba por finalizado el velatorio: "Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz".

"Por último, este Ministerio agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo para despedir al Indio", concluyó el funcionario bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JaviAlonsook/status/2063932483062694235?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informa que, luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública de Carlos "Indio" Solari en el Parque de los Trabajadores en Villa Domínico, Avellaneda.



Asimismo, agradecemos… — Javier Alonso (@JaviAlonsook) June 8, 2026

Debido a la multitud de gente que se acercó al lugar, el operativo de acceso al predio se habilitó cerca de las 10 de la mañana. El ministro Alonso informó que unas 15.000 personas por hora ingresaban a la capilla ardiente montada dentro del complejo deportivo.

El despliegue logístico permitió que micros provenientes de distintas provincias pudieran dejar a los asistentes cerca del lugar, mientras que miles más se acercaban por sus propios medios pese a las lluvias y al frío.

velatorio indio

Con el retiro de los últimos asistentes comenzó el operativo de normalización de la zona. Al amanecer apenas permanecían algunos grupos reducidos de seguidores y vendedores ambulantes que abandonaban lentamente el lugar bajo la lluvia.

Mientras, continúa la expectativa en torno a los próximos pasos de la familia, que por el momento no brindó detalles sobre el destino final de los restos del artista.