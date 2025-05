Cayó en una moto robada, sin casco ni papeles y con un nene de 10 años: la insólita excusa que dio

Un joven de 24 años fue detenido en una toma mientras circulaba en una Bajaj Rouser. Los policías no salieron de su asombro con la insólita justificación.

Al ser detenido para su identificación, el conductor admitió que no tenía ningún papel del rodado. Afirmó que no se los habían dado porque aún no terminaba de pagarla, y que cuando lo hiciera, le entregarían la documentación.