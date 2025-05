La hazaña de Super Mario: Del Alto Valle a La Quiaca en una Econo Power

Y apenas logró superar el desafío, compartió su alegría con LM Cipolletti. "La última etapa desde Purmamarca a La Quiaca fue durísima. Jamás imaginé que iba a ser tan duro subir hasta acá . Llegué hasta los 3 mil, 3.800 metros sobre el nivel del mar. El apunamiento, el frío, el viento, la falta de oxígeno. La moto ya no quería subir. Hubo un momento que pensé que no podía , ya está... Estaba agitado , quedaban subidas, pero era mi única chance de conseguirlo", contó el popular vecino.

"No sé cómo describir lo que siento en este momento -voz entrecortada-. Es increíble estando a punto de finalizar, lo que he pasado, lo lindo, lo aprendido. Mil cosas se te cruzan por la cabeza, lo que luchaste, lo que viviste. Decís ya estoy, ya estoy, ya estoy. Son días, kilómetros, cada vez más cerca pero a la vez cada vez más lejos por las dificultades. El frío se hace insoportable, más en una motito. Tenés que parar, calentar el cuerpo como sea y seguir", agregó este vecino aventurero.

"No tengo más que agradecimiento a todos los que acompañaron este viaje de Ushuaia a La Quiaca. Ahora sí, no me quedan más sueños por cumplir", finalizó. ¡Felicitaciones Marito!