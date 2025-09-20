Demoras en el tránsito por un neuquino que iba bebiendo alcohol al volante

Este sábado pasadas las 19 se dio una cinematográfica situación que requirió una oportuna intervención de las autoridades viales y la BMA. Hubo demoras.

Los sábados suelen ser más relajados también en materia tránsito y por eso sorprendió a los conductores las demoras que se registraron pasadas las 19 en el semáforo de Circunvalación y Ruta Chica , en el sentido Fernández Oro-Cipolletti. Un cinematográfico episodio fue el causante del impensado caos.

Larga fila y los autos sin poder avanzar al menos una decena de minutos por esa arteria. ¿Qué pasó?, se preguntaban todos. ¿Un accidente? ¿Controles vehicular?

Según las información a la que accedió LMCipolletti , se trató en efecto de un sorpresivo test de alcoholemia a un conductor que había evadido previamente un control en Fernández Oro y por ello el auto en cuestión estuvo demorado a un costado del camino, lo que tornó más lento el tránsito.

Iba "bebiendo en su auto y no paró"

"Las cámaras de Fernández Oro visualizaron un Volkswagen Gol blanco en el que su conductor circulaba consumiendo bebidas alcohólicas. Personal policial que se encontraba apostado en el puente 83, dio la orden de alto al automovilista, que hizo caso omiso y continuó su marcha rumbo a Cipolletti. Es por eso que se dio aviso al personal Vial de Cipolletti junto al personal de la BMA y fue interceptado en Circunvalación y Ruta Chica", contó a LM Cipolletti Vilma Ríos, jefa de seguridad Vial de Cipolletti.

"Se le hizo el control de alcoholemia y arrojó 1,12 de alcohol en sangre. Se procedió a la retención del vehículo y a labrarle la infracción al masculino oriundo de la provincia de Neuquén", agregó Ríos.

Controles intensos por el Día de la Primavera

En la previa a los festejos por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, la Policía de Río Negro intensificó los operativos viales en los accesos a Cipolletti. El viernes se detectaron tres alcoholemias positivas y durante el fin de semana los controles se reforzarán en rutas y zonas céntricas.

Se dispuso el Plan Operacional “Refuerzo de Prevención”, una estrategia de seguridad vial que busca reducir riesgos en el tránsito ante el aumento de circulación previsto para este fin de semana. Los operativos se concentraron en los accesos principales a Cipolletti: el puente carretero de Ruta 22, el Tercer Puente y el puente 83 sobre Ruta Provincial 65.

control transito alcohol.jpg La Dirección de Tránsito municipal secuestró al menos 26 vehículos por falta de documentación y alcoholemias positivas dentro de la ciudad. Archivo

Durante las primeras horas, la Policía de Seguridad Vial identificó más de 36 vehículos y labró cuatro actas de infracción. Además, se detectaron dos actas por Cédula de Identificación del Automotor (C.I.A.) no vigente y se prohibió circular a un conductor por irregularidades en la documentación.

Sin embargo, lo más relevante de la jornada llegó pasadas las 22.30, cuando comenzaron los controles de alcoholemia. En total, se registraron tres resultados positivos: la graduación más alta fue de 0,91 gramos por litro de sangre, mientras que la más baja arrojó 0,32. Cabe recordar que en Río Negro rige la Ley de Alcohol Cero al volante, por lo que cualquier nivel detectable implica infracción y sanciones.