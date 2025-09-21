Insultos, piedrazos y vidrios rotos: el largo conflicto que enfrenta a dos familias del Puente 83

La pelea provocó la ruptura de los vidrios de vehículos y de una vivienda en Fernández Oro. Ambas familias realizaron denuncias cruzadas por daños a la propiedad. Investigan el origen de la rivalidad.

El motivo del enfrentamiento de las dos familias sería un "profundo conflicto de larga data".

Un grave episodio de violencia se desató este sábado al mediodía en la zona del Puente 83 de Fernández Oro , cuando dos familias se enfrentaron con insultos, piedras y destrozos a vehículos y viviendas . La pelea motivó la intervención de un operativo de seguridad con el personal de la Comisaría Nº26 y Seguridad Vial de Cipolletti.

Según testigos, al menos cuatro patrulleros participaron del despliegue policial y observaron a efectivos corriendo sobre los techos de varias viviendas. Fuentes policiales le confirmaron a LMCipolletti que la magnitud del conflicto de las dos familias de la zona motivó la intervención policial para evitar que pase a mayores.

Miguel Elifonso de la Comisaría Nº26 confirmó que el personal actuó con rapidez para evitar que los incidentes pasen a agresiones físicas , ya que las familias mantienen un profundo conflicto de vieja data .

Hubo momentos de gran tensión cuando uno de los integrantes de la familia insultó y lanzó piedras que derivaron en la ruptura del vidrio de un vehículo. Esta agresión fue respondida con el lanzamiento de dos piedras que rompieron la ventana de la vivienda propiedad de la familia en conflicto.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 18.04.52 (5) El Comisario Elifonso indicó que las familias se enfrentaron por un conflicto que mantienen hace mucho tiempo.

Los enfrentamientos provocaron daños materiales de consideración, que generó denuncias cruzadas por daños a la propiedad efectuadas en la Fiscalía de Cipolletti. El comisario confirmó que las denuncias ya poseen legajo judicial y que la Fiscalía ya tomó intervención para investigar el origen del conflicto y determinar responsabilidades.

Por el momento, no se reportaron personas detenidas ni heridos de gravedad, aunque la investigación continúa su curso y no se descartan imputaciones en los próximos días.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 18.04.52 (6) La pelea motivó la intervención de un operativo de seguridad con el personal de la Comisaría Nº26 y Seguridad Vial de Cipolletti.

Otro enfrentamiento en pleno centro que terminó con un herido de bala

Pocas horas después de que la cúpula de la Policía visitara Fernández Oro, donde vecinos reclaman frenar la ola de hechos delictivos incrementada en las últimas semanas, dos violentos incidentes ocurridos en pleno centro y casi al mismo tiempo y que tuvieron a jóvenes y menores como protagonistas, volvieron a conmocionar a la comunidad.

Como resultado, hay un herido de bala en un pie y otro con dolencias en un oído, por lo que había sido internado en el hospital de Cipolletti para efectuarle estudios médicos de mayor complejidad.

Ambos episodios se produjeron el martes 29 de agosto alrededor de las 21, informó el comisario Miguel Elifonso, jefe de la Comisaría 26.

Incidentes 020925 La Policía de Fernández Oro debió intervenir en dos enfrentamientos entre jóvenes. Oro en Noticias

Uno fue en la calle Chile casi Roca, donde se desató un enfrentamiento a golpes entre dos grupos de jóvenes en su mayoría conocidos por sus andanzas y con antecedentes judiciales.

La pelea, cuyo origen presumen que está en antiguas enemistades, escaló en gravedad cuando uno de ellos que se movilizaba en una moto extrajo un arma de fuego y disparó hiriendo en el pie a uno de sus adversarios.

El disparo enfureció a familiares de la víctima, que viven en inmediaciones de esa esquina, quienes corrieron al pistolero y lo derribaron del vehículo, para luego darle una andanada de piñas y patadas.

Roca y Chile Fernandez Oro Un enfrentamiento a golpes entre dos grupos de jóvenes se desató en Chile casi Roca.

Una ambulancia llevó el baleado al hospital, mientras que el agresor fue trasladado a la Comisaría, donde manifestó padecer fuertes dolores en un oído. Por ese motivo lo llevaron al hospital cipoleño, donde le diagnosticaron posibles hemorragias internas, por lo que requirieron otros exámenes más profundos.

Se destacó que entre los participantes de la gresca hay jóvenes involucrados en causas delictivas y que fueron objetos de allanamientos efectuados semanas atrás.

Pelea organizada por Instagram

Casi al mismo tiempo en la plaza María Elena Walsh, ubicada a unos cien metros del lugar del incidente anterior, dos grupos de adolescentes se trenzaron en una feroz pelea.

Un móvil policial que llevaba demorado al autor del disparo observó el enfrentamiento, por lo que requirieron la intervención de otros efectivos que recorrían las inmediaciones.

Los uniformados fueron al lugar y tras dispersar la refriega demoraron a siete jóvenes, que resultaron tener entre 15 y 17 años.

casi linchan a un ladrón

El comisario Elifonso precisó que también son dos facciones de adolescentes residentes en distintos barrios de la ciudad. Según pudieron reconstruir, se habían citado a pelear en el espacio verde a través de las redes sociales.

Por tratarse de menores de edad le dieron intervención a la Senaf -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-. Además la policía conversó con los padres y madres para que intercedan con el fin de pacificar el estado de hostilidad.