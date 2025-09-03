La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el organigrama para los beneficiarios de la prestación Potenciar Trabajo . ¿Cuándo y cuánto se cobra en septiembre de 2025 ? Aquí te ofrecemos un detalle con el monto y el calendario de pagos.

Potenciar Trabajo en septiembre 2025: cuánto se cobra y qué día lo paga Anses

En el sitio oficial Argentina.gov.ar, se subraya que el Programa Volver al Trabajo –antes Potenciar Trabajo - está dirigido a los trabajadores informales, que llevan adelante alguna actividad económica, pero que actualmente se encuentran excluidos del sistema. Al igual que otras prestaciones sociales , Potenciar Trabajo se percibe a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) . ¿Cuándo y cuánto se cobra en septiembre de 2025 ?

De acuerdo al concepto vertido por el Ministerio de Capital Humano, el Programa Volver al Trabajo tiene como objetivo apuntalar la situación del sector vulnerable mencionado arriba y facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial formal.

Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social –antes pertenecientes al ex programa Potenciar Trabajo - percibirán el importe correspondiente a estas prestaciones sociales el viernes 5 de septiembre de 2025 .

El Programa Volver al Trabajo –antes Potenciar Trabajo- está dirigido a los trabajadores informales, que llevan adelante alguna actividad económica, pero que actualmente se encuentran excluidos del sistema.

El monto es de 78.000 pesos, el mismo importe que sus beneficiarios cobraron en agosto de 2025.

Cabe recordar que, desde 2024, los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo fueron reasignados de manera directa a los programas Volver al Trabajo o de Acompañamiento Social. El Ministerio de Capital Humano remarca que si una persona era beneficiaria del Potenciar Trabajo y actualmente no está incluida en Volver al Trabajo, le corresponde el Programa de Acompañamiento Social.

Para saber si corresponde percibir esta prestación social, se deben cumplimentar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno: Portal Empleo.

Seleccionar la opción para ingresar como ciudadano.

Iniciar sesión con CUIL y contraseña.

Consultar si aparecemos como beneficiarios de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social en septiembre de 2025.

Además, existen estos canales de contacto para otras consultas: 0800-666-4100 / 0800-222-2220 o al correo [email protected], con el objetivo de verificar la situación de cada uno o reclamar la falta de pago.

En el sitio Argentina.gob.ar se destaca que las prestaciones del programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- brinda a sus beneficiarios:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Cabe resaltar que el programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- tiene una vigencia de veinticuatro (24 meses).

POTENCIAR TRABAJO SIN IFE.jpg Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social cobran el viernes 5 de septiembre de 2025.

Asimismo, en el sitio Argentina.gob.ar, se subrayan las obligaciones para quienes accedan al Programa: