Anses: cuándo cobro "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social" de septiembre 2025

Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron cuándo se cobra el importe correspondiente a los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en septiembre de 2025 .

En el sitio oficial Argentina.gob.ar, el Ministerio de Capital Humano especifica que el programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo . Y se consigna que “si eras beneficiario del Potenciar Trabajo y no estás incluido en Volver al Trabajo , te corresponde el Programa de Acompañamiento Social ”. ¿Cuándo se cobra el importe correspondiente a los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en septiembre de 2025 ?

Cabe consignar que tanto el importe del programa Volver al Trabajo así como el de Acompañamiento Social continúa siendo de 78.000 pesos, el mismo monto que sus beneficiarios cobraron en agosto de 2025 .

Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social –antes pertenecientes al ex programa Potenciar Trabajo - percibieron el importe correspondiente a estas prestaciones sociales el viernes 5 de septiembre de 2025 .

A través de sus canales oficiales, el Ministerio de Capital Humano apunta que el programa Volver al Trabajo tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias socio laborales para sus beneficiarios, que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Esto se realiza a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Cabe recordar que, desde 2024, los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo fueron reasignados de manera directa a los programas Volver al Trabajo o de Acompañamiento Social.

Para saber si corresponde percibir esta prestación social, se deben cumplimentar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno: Portal Empleo.

Seleccionar la opción para ingresar como ciudadano.

Iniciar sesión con CUIL y contraseña.

Consultar si aparecemos como beneficiarios de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social en septiembre de 2025.

En el sitio Argentina.gob.ar se destaca que las prestaciones del programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- brinda a sus beneficiarios:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Cabe resaltar que el programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- tendrá una vigencia de veinticuatro (24 meses).

Asimismo, en el sitio Argentina.gob.ar, se subrayan las obligaciones para quienes accedan al Programa: