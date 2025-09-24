El sueldo que cobra un albañil por hora en septiembre 2025 actualizado de la Uocra

Estos son los salarios por hora de trabajo de los albañiles nucleados en la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) en septiembre de 2025 .

Según un informe técnico publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en julio de 2025 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una suba de 1,4% respecto a igual mes de 2024. Además, el reporte del Indec afirma que el acumulado de los siete primeros meses de 2025 del índice serie original presenta un aumento de 9,2% respecto al mismo período de 2024. ¿Cuánto cobra por hora un albañil nucleado en la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) en septiembre de 2025 ?

En el último acuerdo paritario sellado por la Uocra junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), el gremio que representa a los albañiles logró incrementos salariales para el mes de julio de 2025 -de un 1,1 por ciento, que se aplicó sobre los salarlos básicos vigentes al 30 de junio de 2025 - y de un 1,1 por ciento para el mes de agosto de 2025 , que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2025 .

Uocra: lo que cobra un albañil por hora en septiembre 2025

El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en septiembre de 2025 oscila entre 3.640 y 10.005 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $5.002.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.553.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.680.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.005.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.279.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.753.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.200.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.559.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $3.955.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.384.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.948.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.909.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.640.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.059.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.746.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.280.

Sereno

Sueldo básico mensual: $661.260.

Sueldo básico con adicional por zona B: $736.673.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.105.483.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.322.520.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Según las escalas mencionadas más arriba, el sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra que trabaja en la provincia de Neuquén oscila entre 4.059 y 5.553 pesos en septiembre de 2025, dependiendo de la categoría laboral.

Oficial especializado

Sueldo básico con adicional: $5.553.

Oficial

Sueldo básico con adicional: $4.753.

Medio oficial

Sueldo básico con adicional: $4.384.

Ayudante

Sueldo básico con adicional: $4.059.

Sereno