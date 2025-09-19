Luego del anuncio del convenio paritario sellado por la Uocra , estos son los distintos salarios –según zona geográfica- que perciben los oficiales de la construcción en septiembre de 2025 .

A través de su portal oficial, la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) , brinda en detalle los alcances de la Convención Colectiva de Trabajo Nro 76/75, que regula los salarios de los trabajadores del sector en todo el país. ¿Cuánto cobra un oficial de la construcción en septiembre de 2025 ?

Cabe mencionar que, en la citada Convención Colectiva de Trabajo -suscripta por la Uocra -, se subraya que se considera a un oficial de la construciión a aquella persona capacitada para nivelar, aplomar, colocar marcos, ventanas y revestimientos, mampostería en general y contrapiso, ejecutar fajas de revoques, revoque grueso y fino o con material de frente, impermeabilizaciones en general (esta enumeración incluye tanto revoques interiores como exteriores).

Los salarios básicos de los trabajadores de la construcción se diferencian de acuerdo a la categoría laboral y a las zonas en las que estos cumplen sus tareas.

Uocra con escala confirmada: ¿cuánto cobra un oficial en septiembre 2025?

El sueldo básico por hora de un oficial de la construcción nucleado en la Uocra en septiembre de 2025 oscila entre 4.279 y 8.559 pesos, dependiendo de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Cabe recordar que en la Convención Colectiva de Trabajo Nro 76/75 también se especifica que los salarios básicos de los oficiales de la construcción se diferencian de acuerdo a la zona en las que estos cumplen sus tareas.

Así, la zona A incluye a los oficiales de la construcción que trabajen en las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones;

la zona B a aquellos que se desempeñan en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut;

la zona C involucra a los trabajadores en Santa Cruz y la zona C Austral a los oficiales de la construcción que cumplen con sus actividades laborales en Tierra del Fuego.

En septiembre de 2025, la escala salarial que incluye a los oficiales nucleados en la Uocra es la siguiente:

Sueldo básico por hora zona A: $4.279.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.753.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.200.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.559.

El último 11 de julio de 2025, la Uocra selló un acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Y logró incrementos salariales para el mes de julio de 2025 -de un 1,1 por ciento, que se aplicó sobre los salarlos básicos vigentes al 30 de junio de 2025- y de un 1,1 por ciento para el mes de agosto de 2025, que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2025.

obreros construccion generica El sueldo básico por hora de un oficial de la construcción nucleado en la Uocra en septiembre de 2025 oscila entre 4.279 y 8.559 pesos, dependiendo de la zona en la cuál desarrolle su tarea.

Además, en el convenio firmado por la Uocra se estableció el pago de sumas mensuales –a la manera de un bono-, de carácter no remunerativas, las cuales se abonan a los trabajadores y trabajadoras de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75 del siguiente modo:

Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de $40.000.

Categoría Ayudante Zona "A" en la suma mensual de $40.000.

Categoría 1/2 Oficial Zona "A" en la suma mensual de $42.000.

Categoría Oficial Zona "A", en la suma mensual de $46.000.

Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de $48.000.

Estas sumas se incrementarán de acuerdo a los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondan –detalladas más arriba-.