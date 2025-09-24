Kristalina Georgieva habló con la prensa tras el encuentro con Javier Milei: "Fue una excelente reunión"

Además, la titular del Fondo Monetario Internacional celebró el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos y el Banco Mundial a la Argentina.

En el marco de su visita a Estados Unidos, el presidente Javier Milei mantuvo este miércoles un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva , en Nueva York. La reunión se realizó en el hotel donde se hospeda la comitiva argentina y se dio luego del fuerte respaldo expresado por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent , a las reformas del Gobierno.

“Fue una reunión excelente”, afirmó Georgieva tras el encuentro, y destacó que “gracias a las reformas pro mercado la economía creció, y la inflación y la pobreza bajaron” . Sin embargo, remarcó que “es necesario fortalecer las condiciones para el crecimiento” y avanzar con la acumulación de reservas.

Este fue el primer encuentro cara a cara entre Milei y Georgieva desde la firma del nuevo acuerdo con el FMI en abril, por un total de USD 20.000 millones , de los cuales el organismo ya desembolsó USD 14.000 millones . Según detalló el FMI, Argentina cumplió la mayoría de las metas del programa de Facilidades Extendidas (EFF) , en especial en relación con el superávit fiscal primario y la desaceleración de precios .

No obstante, desde el organismo con sede en Washington advierten que la estabilidad macroeconómica lograda hasta ahora no será sostenible si la economía real no se reactiva. También se señala con preocupación la dificultad para acumular reservas, uno de los objetivos clave del acuerdo.

Georgieva asistió a la reunión junto con Luis Cubeddu, responsable del caso argentino dentro del FMI, y la vocera del organismo, Julie Kozack. Por el lado argentino, además del presidente Milei, participaron funcionarios del equipo económico y diplomático.

La próxima revisión técnica del acuerdo está prevista para noviembre de este año, y será clave para evaluar los compromisos fiscales y cambiarios hacia el cierre de 2025. Mientras tanto, el Gobierno argentino insiste en que no habrá modificaciones al esquema de bandas cambiarias ni cambios de rumbo en el modelo económico.

REUNION MILEI FMI

Milei también se reunió con Trump para cerrar la ayuda del Tesoro de Estados Unidos

Javier Milei y Donald Trump se reunieron este martes en la ONU, donde el mandatario norteamericano realizó el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Trump destacó el liderazgo de Milei y enfatizó que es un amigo. En este encuentro estuvieron presentes también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

A través de la red Truth Social, Trump dio un fuerte mensaje de respaldo al mandatario argentino, al señalar que "el muy respetado presidente ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord".

reunion trump milei estados unidos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presente en la reunión, dijo que el Presidente hizo "una transformación increíble".

En el Gobierno había fuertes expectativas por lo que pudiera surgir de ese encuentro, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de que ayer Bessent, hombre fuerte de la administración republicana, señalara que el Tesoro podría apoyar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Próximamente se espera que Bessent anuncie de cuánto y cómo se implementará el préstamo a la Argentina, que ayudará a mantener las reservar tras una inestable semana de tensión cambiaria.

El aporte del Banco Mundial

El Banco Mundial confirmó este martes que intensificaría su apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversiones en el sector privado para desembolsar hasta 4.000 millones de dólares en los próximos meses.

Esta ayuda es para apoyar la agenda de reformas que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei. "Gracias al Banco Mundial y su presidente Ajay Banga!", comentó a través de X el ministro de Economía Luis Caputo.

El anuncio del Banco Mundial se dio minutos después del encuentro de Milei con Trump, junto a sus respectivas autoridades en materia económica, Luis Caputo y Scott Bessent respectivamente.