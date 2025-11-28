Estudiantes redobló la apuesta y lanzó un duro comunicado contra la sanciones que impuso AFA

Este jueves por la noche la institución emitió un comunicado en sus redes sociales con una imagen que marcó un claro mensaje.

Estudiantes de La Plata decidió por el momento no dar un paso atrás en la batalla con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la batalla que hasta el momento le costó varias sanciones para los 11 jugadores que le dieron la espalda a Rosario Central y a su presidente Juan Sebastián Verón por seis meses.

En la noche del jueves el pincha lanzó un comunicado oficial dejando en claro su postura, transmitiendo el mensaje a través del escrito pero también con la imagen compartida. "En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de i mpulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes ", expresó el comunicado.

En el cierre del comunicado, sumó: "En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional. Más allá del escrito, la foto dejó un mensaje: una foto donde se muestra a la comisión directiva juntas en un escritorio demostrando la unanimidad en el comunicado hecho.

En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los… pic.twitter.com/uxqwhkBfdx — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 28, 2025

El supuesto posteo de la pareja de Verón en el que habría insultado a Messi

El escándalo entre Juan Sebastián Verón y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comandada por Claudio Tapia tuvo un nuevo estallido alcanzando a una figura respetada y amada por los argentinos como lo es Lionel Messi. Llamativamente una dura crítica por parte de la pareja del presidente de Estudiantes, Valentina Martín, habría apuntado sin escrúpulos contra el '10'.

A través de sus redes sociales habría compartido una serie de mensajes mostrando su enojo y defendiendo a su pareja que actualmente es una de las figuras del fútbol argentino que se animó a enfrentar a la conducción por su desacuerdo con las decisiones tomadas.

"Te quieren sacar del medio porque te tienen TERROR. Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia", habría escrito y sumado: "No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante Juan Sebastián, adelante".

Esposa-Verón

Por otra parte, en una segunda publicación en sus historias que habría hecho también en Instagram, apuntó contra el jugador de Inter Miami Lionel Messi: "El miamiense (SIC), el inglés, el vendido... El que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo".

"Fuera mafiosos del fútbol argentino. ¡Más veronista que nunca y siempre de este lado!", concluyó el mensaje que habría sido eliminado horas más tarde tras la repercusión que tuvo su mensaje.

Mientras muchos medios (como el Diario Olé) dieron por real la supuesta publicación, otros aseveran que es falsa y que Martín nunca subió eso a sus historias. La pareja de Verón tiene su cuenta privada y la supuesta captura apareció compartida por otros usuarios.