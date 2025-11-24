Juan Sebastián Verón no se guardó y publicó una fuerte frase en sus redes tras la victoria ante Rosario Central

La tensión escaló en torno a la decisión que tomó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para designar como nuevo campeón en el fútbol argentino a Rosario Central, en una actitud inesperada que sorprendió a propios y extraños. Fue el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón quien declaró en contra del título entregado por la dirigencia del fútbol doméstico.

Luego de que el Pincha le gane por 1-0 en el Gigante de Arroyito y lo elimine del torneo clausura, la Brujita lanzó un sugerente mensaje en las redes sociales con una frase icónica del expresidente del club Mario Mangano. "... Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno", soltó.

"Nada, ni nadie, torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores. Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones, sumó en su porteo.

Mariano Mangano

Tremendo: Estudiantes le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central y lo eliminó del torneo

Después de una semana compleja, se terminó el debate: Estudiantes de La Plata decidió llevar a cabo el famoso pasillo a Rosario Central luego de que la entidad madre del fútbol argentino le diera el título de Liga al Canalla. Sin embargo, lo realizaron con una particularidad, en señal de reclamo: ocurre los futbolistas del Pincha se dieron vuelta, posaron de espaldas y no saludaron a los jugadores que recibieron el trofeo. Por supuesto, se trata de un condimento más en medio de un momento complejo para Chiqui Tapia y sus laderos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992691858024317212&partner=&hide_thread=false IMAGEN HISTÓRICA: ESTUDIANTES LE HIZO PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL... ¡¡DE ESPALDAS!! pic.twitter.com/2sjdCR099m — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Antes de que se realizara el gesto, las cámaras registraron a los hombres de la visita comunicándoles su decisión a sus colegas del anfitrión, mientras Eduardo Domínguez también intercambiaba palabras con ellos. Finalmente, cuando el equipo platense salió al campo detrás de la terna arbitral encabezada por Pablo Dóvalo, y Ángel Di María y sus compañeros hicieron su ingreso, se efectuó la contundente e histórica propuesta.

Estudiantes se puso en ventaja

En el marco de un partido picante, Central estuvo lejos de mostrar su mejor versión en casa durante la primera etapa y sufrió en varios pasajes. Tiago Palacios estuvo a punto de abrir el marcador tras un error de Federico Navarro en el fondo, pero Fatura Broun salvó a los santafesinos. Al rato, Fernando Muslera salvó a Estudiantes al ahogarle el grito a Agustín Sández, que había quedado solo. El que abrió el marcador, de hecho, fue el Pincha: Edwin Cetré lanzó un extraordinario remate con comba y silenció Arroyito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992700779933638953&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO DE CETRÉ PARA EL 1-0 DE ESTUDIANTES ANTE ROSARIO CENTRAL EN ARROYITO!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XpYGDy5bEL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Lo cierto es que, después del tanto, el flamante campeón anual no pudo hacer pie y le costó horrores llegar al arco rival. Salvo por un par de incursiones de Angelito, que antes del cierre de la etapa inicial tuvo un tiro en el palo, los platenses se mostraron más sólidos desde lo físico y desde lo táctico. En el complemento, Facundo Farías erró un mano a mano frente al arquero y desde las tribunas empezó a sonar el famoso "Movete...", probablemente por primera vez en el año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992711523752370642&partner=&hide_thread=false ¡¡FATURA BORUN EVITÓ UN GOLAZO DE LA JOYA FARÍAS!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1D2DWzQZXC — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Con más empuje que fútbol, los de Holan empezaron a acorralar poco a poco a su contrincante. El árbitro añadió ocho minutos más en tiempo adicionado y, además, expulsó por acumulación de amarillas al pibe Mikel Amondarain. En ese marco, Alejo Véliz estrelló un cabezazo en el poste, pero al mejor equipo de la fase regular no le alcanzó: pese a haber sumado más puntos que ningún otro conjunto, se quedó afuera en los octavos de final del Torneo Clausura. Y jugando mal...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992723057559904308&partner=&hide_thread=false ¡¡LO FESTEJA EL BARBA!! ¡¡ESTUDIANTES ELIMINÓ A ROSARIO CENTRAL DEL #TorneoClausura!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/n53t8P3BEW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

El título otorgado a Rosario Central fue el detonante

La polémica por el galardón otorgado a la Academia había sumado un nuevo capítulo este jueves, cuando la AFA confirmó oficialmente la consagración del elenco comandado por Ariel Holan por haber terminado primero en la Tabla General. Apenas conocida la noticia, los platenses emitieron un comunicado en el que negaron que hubiese existido una votación formal para refrendar el reconocimiento.

Según el club, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional “no se realizó ninguna votación respecto del título de Campeón de Liga 2025”. Este mensaje desató la furia del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien acusó al Pincha -y en particular a su presidente, Juan Sebastián Verón- de participar de “una campaña mediática de desestabilización y terrorismo" contra el organismo.

La guerra abierta entre Toviggino y Juan Sebastián Verón

Frente al desmentido del elenco bonaerense, el dirigente santiagueño redobló la apuesta y sostuvo que la votación existió y fue aprobada “por unanimidad”, con la presencia del vicepresidente de la institución que ostenta cuatro Copas Libertadores. Acto seguido, difundió el acta oficial del Comité Ejecutivo, donde figura que, tras un breve debate, los representantes de los equipos acordaron “otorgar al CA Rosario Central el título de Campeón de la Liga 2025”.

Además, aprovechó para lanzar nuevas críticas hacia el ex mediocampista del Inter y Manchester United y publicó un mensaje en redes sociales en tono irónico: “Que 2026 Te/Nos Espera!! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a cumplir el reglamento”. En medio del cruce verbal, la Liga Profesional difundió un comunicado que intensificó la disputa. Allí se estableció que, en el partido de este domingo por los octavos de final del Torneo Clausura, Estudiantes debía realizar un “pasillo de honor” para recibir al Canalla.

Según la LPF, el gesto se fundamenta en que este tipo de homenajes ya se efectuó con anteriores campeones en torneos organizados por el organismo. La medida fue interpretada como una nueva embestida de Toviggino contra Verón, en un conflicto que viene escalando desde hace meses y que expone la profunda grieta existente entre una pequeña parte de la dirigencia del fútbol argentino y la entidad madre.

Qué les dijo Verón a los jugadores de Estudiantes antes del pasillo

Con el correr de las horas, y pese al malestar interno, el Pincha terminó accediendo de una manera muy particular a cumplir con el pasillo del campeón en el Gigante de Arroyito: trascendió, al mismo tiempo, que la Bruja le brindó libertad absoluta al plantel para actuar ante lo que consideraron un atropello. La iniciativa, si bien simbólica y no reglamentada, se había convertido en el epicentro de la disputa institucional.