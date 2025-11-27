Claudio Tapia habló tras la polémica con Rosario Central y lanzó una fuerte frase que generó duras críticas

El presidente de la AFA habló tras el escándalo con Rosario Central y la disputa entre Estudiantes de La Plata y su presidente Juan Sebastián Verón.

El fútbol argentino atraviesa una etapa complicada por la cual los amantes del deporte apuntan sin escrúpulos contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que conduce el presidente Claudio Tapia quien es uno de los nombres que resuena en la polémica.

Tras el polémico título que le otorgaron a Rosario Central luego de una reunión del Consejo Directivo el presidente de la Asociación no se había expresado hasta la ceremonia de los premios Alumni donde dejó una llamativa frase que resonó y generó ciertas críticas: “ No es la primera vez que vivimos esto . Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me han tocado presidir y me quedan muchos años más . No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, soltó en el cierre de la jornada.

En continuación con su relato dijo: “Las luchas y las discusiones se dan desde adentro, no desde afuera. Cara a cara, todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar. Sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”, consideró.

El Kuka Chiqui Tapia se proclamó dictador del fútbol argentino



"Hace 9 años soy presidente de la AFA pero todavía me quedan muchísimos años más"



Hay que intervenir la AFA ya mismo.

Tras ello, insistió: “Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores, los jugadores, los técnicos y nosotros, los dirigentes, corrigiendo los errores cada uno desde su rol. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino”.

“Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”, apuntó en su relato contra Estudiantes de La Plata quien quedó expuesto por el gesto de realizar el pasillo al Canalla de espaldas y con un comunicado poniendo en duda la votación de los dirigentes para darle el título a los rosarinos.

En su reato fue contundente con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol doméstico: “Sé lo que representa la fiesta de los Alumni, porque es la fiesta que reconoce y que premia a todos los dirigentes, a los jugadores y jugadoras, a los técnicos y técnicas, a los profes, a todos los que, a lo largo y lo ancho de nuestro país, trabajan para defender las instituciones: las asociaciones civiles sin fines de lucro; eso es lo que somos, ese es el modelo del fútbol argentino”.

Cinismo sin límites: Deportivo Madryn y su comunicado defendiendo al Chiqui Tapia

Desde hace más de 10 años Deportivo Madryn ha sido beneficiado constantemente por los "errores" arbitrales y hasta por decisiones del Tribunal de Disciplina de AFA. Eso le permitió subir desde la cuarta categoría hasta la segunda y estar a un paso de ascender a Primera.

En ese camino, entre otros, fueron víctimas de los fallos arbitrales Cipolletti, Independiente de Neuquén y Deportivo Roca, cuando Madryn jugaba en el Federal A.

Este miércoles, mientras el aurinegro se prepara con vistas al partido de vuelta de las semifinales del reducido por el segundo ascenso, la institución chubutense se expresó en defensa de Chiqui Tapia.

El presidente de AFA está en el ojo de la tormenta por parte de buena parte del público futbolero en la Argentina, más allá de que los dirigentes de los clubes le votan todo a favor a la conducción de Tapia.

Tanto el Chiqui como su mano derecha, Pablo Toviggino, junto con sus periodistas amigos y allegados, ensayan desde hace tiempo una defensa de la gestión argumentando que esto es una movida mediática que tiende a favorecer la llegada de las sociedades anónimas deportivas.

“Obviamente se nos hace más fácil con Tapia y Toviggino, tenemos una participación muy importante. No solamente en ser tenidos en cuenta como institución, sino en representatividad para los esquemas de asambleas de AFA”, le había asegurado el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, a la Agencia Noticias Argentinas hace un mes en la presentación del Torneo Regional Federal Amateur.

En el mismo sentido, se expresaron desde Puerto Madryn, donde Sastre y su dirigencia emitió un comunicado conmovedor en defensa de Tapia y compañía.

La publicación

"Desde el Club Social y Deportivo Madryn manifestamos nuestro más energico repudio a los ataques constantes que recibe la Asociación del Futbol Argentino conducida por su Presidente Claudio Tapia. No son casuales los constantes embates contra esta conducción, intentando generar malestar en la opinión pública: El *Poder Real* quiere quedarse con el Futbol Argentino y armar un esquema de negocios para sus amigos. Así operan en todos los ámbitos, generando odio y desapego a lo popular para luego arrebatarlo ante la indiferencia mayoritaria. No son casuales los duros embates contra un modelo que defiende las instituciones sociales, el federalismo y que además puso al fútbol argentino en lo más alto del mundo".

Rendidos a los pies de Toviggino y Tapia

La Liga Mendocina de Fútbol también expresó su apoyo hacia el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, luego de que se filtraran datos personales de este último: "las 230 Ligas del Interior ratifican de manera unánime que continuamos transitando el camino marcado por su liderazgo, gestión y visión federal, rumbo que cuenta además con el respaldo institucional del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, consolidando un proyecto inclusivo y de crecimiento para todo el fútbol del interior”.

Toviggino suele ser noticia por sus constantes cruces en redes sociales. Incluso, en los últimos días amenazó al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, de cara a lo que se vendrá en el 2026, mientras que también se burló con el comunicado de la AFA en el que se obligaba al club platense a realizar un pasillo para el “campeón” Rosario Central, que recibió un título inventado el jueves pasado por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

El comunicado completo de la Liga Mendocina de Fútbol

Ante los hechos de público conocimiento, esta institución expresa su enérgico repudio frente a las amenazas, agravios y la difusión no autorizada de datos personales que ha sufrido el señor Pablo Toviggino, afectando su integridad, su seguridad y la de su entorno familiar.

Reafirmamos nuestro compromiso absoluto con el respeto, la convivencia democrática y el diálogo responsable, rechazando toda conducta violenta, intimidatoria o que promueva el hostigamiento hacia cualquier persona, en especial cuando implica vulneración de derechos fundamentales, exposición pública indebida o ataques dirigidos a la esfera privada.

Las 230 Ligas del Interior ratifican de manera unánime que continuamos transitando el camino marcado por su liderazgo, gestión y visión federal, rumbo que cuenta además con el respaldo institucional del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, consolidando un proyecto inclusivo y de crecimiento para todo el fútbol del interior.

Asimismo, reconocemos que el trabajo desarrollado ha implicado enfrentar intereses particulares que históricamente han intentado apropiarse del fútbol del interior, priorizando beneficios individuales por sobre el crecimiento colectivo y el respeto por el carácter social de nuestras asociaciones civiles.

Gracias a una gestión transparente y federal, se ha defendido el patrimonio institucional y el rol comunitario que nuestras entidades representan en todo el país.

Nos solidarizamos con el señor Pablo Toviggino, brindándole nuestro respaldo institucional y deportivo, y manifestándole que todas las ligas y clubes del país están con él: PABLO TOVIGGINO NO ESTÁ SOLO.

Su labor ha sido fundamental para el fortalecimiento y desarrollo de nuestras instituciones y desde esta liga Mendocina de Fútbol, la cual siempre recibió el apoyo de las autoridades del Consejo Federal del Fútbol y de la Asociación del Fútbol Argentino, por lo que reafirmamos nuestro acompañamiento en este difícil momento.