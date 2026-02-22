Desde el arranque, River pierde ante Vélez

El Millonario busca volver a la senda de la victoria luego de dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.

River recuperó al arquero Franco Armani y sumará jerarquía para visitar este domingo a Vélez en un duelo clave por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani a partir de las 19:15 horas , con el arbitraje de Darío Herrera , secundado en el VAR por German Delfino . Además contará con la transmisión de ESPN Premium.

Tras una mala salida desde abajo, Manu Lanzini logró interceptar un pase de Juanfer Quintero y, tras una pared con Matías Pellegrini , el mismo ex River logró convertir el 1 a 0 en el primer remate al arco del partido cuando el reloj apenas marcaba 5 minutos. El jugador surgido del Millonario no gritó el gol y pidió perdón .

Luego de abrir el marcador, el Fortín tuvo más oportunidades para estirar la ventaja, mientras que los de Marcelo Gallardo no pudieron hacer pie en el partido. Joaquín García y de nuevo Lanzini de rebote tuvieron dos ocasiones claras, que no terminaron dentro del arco.

Las lesiones también fueron protagonistas en la primera etapa: el colombiano Quintero se retiró a los 26' por una molestia en su posterior derecho y en su lugar ingresó el juvenil Joaquín Freitas. Por el lado de los de Guillermo Barros Schelotto, Pellegrini debió ser sustituido por otro jugador de inferiores, Alex Verón.

Las formaciones de River y Vélez

Torneo: Apertura 2026.

Apertura 2026. Fecha: 6.

6. Estadio: José Amalfitani.

José Amalfitani. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. VAR: Germán Delfino.

Germán Delfino. Hora: 19:15 - TV: ESPN Premium.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.