Desde el arranque, River pierde ante Vélez
El Millonario busca volver a la senda de la victoria luego de dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.
River recuperó al arquero Franco Armani y sumará jerarquía para visitar este domingo a Vélez en un duelo clave por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani a partir de las 19:15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera, secundado en el VAR por German Delfino. Además contará con la transmisión de ESPN Premium.
Tras una mala salida desde abajo, Manu Lanzini logró interceptar un pase de Juanfer Quintero y, tras una pared con Matías Pellegrini, el mismo ex River logró convertir el 1 a 0 en el primer remate al arco del partido cuando el reloj apenas marcaba 5 minutos. El jugador surgido del Millonario no gritó el gol y pidió perdón.
Luego de abrir el marcador, el Fortín tuvo más oportunidades para estirar la ventaja, mientras que los de Marcelo Gallardo no pudieron hacer pie en el partido. Joaquín García y de nuevo Lanzini de rebote tuvieron dos ocasiones claras, que no terminaron dentro del arco.
Las lesiones también fueron protagonistas en la primera etapa: el colombiano Quintero se retiró a los 26' por una molestia en su posterior derecho y en su lugar ingresó el juvenil Joaquín Freitas. Por el lado de los de Guillermo Barros Schelotto, Pellegrini debió ser sustituido por otro jugador de inferiores, Alex Verón.
Las formaciones de River y Vélez
- Torneo: Apertura 2026.
- Fecha: 6.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Germán Delfino.
- Hora: 19:15 - TV: ESPN Premium.
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
