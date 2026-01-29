El picante posteo de Verón contra la AFA por el pasillo que le hizo Boca a Estudiantes

El presidente del Pincha utilizó sus redes sociales para ironizar, nuevamente, con el incidente que llevó a su sanción el año pasado.
El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, publicó una picante historia en sus redes sociales luego del pasillo que le hizo Boca a los jugadores del “Pincha” por su título en el Torneo Clausura: “¿Nadie salió a pedir que aplaudan fuerte?”.
El posteo de la “Brujita" se dio este jueves por la mañana, varias horas después del partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En el mismo, el ídolo del “Pincha” se cuestionó: “¿Nadie salió a pedir que aplaudan fuerte? Tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… Raro”.
El pasillo de Boca a Estudiantes
En el partido entre Estudiantes y Boca, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura, Boca cumplió el supuesto reglamento de la AFA, y posicionó a sus jugadores titulares realizándole el pasillo a los campeones del Clausura.
Aunque los dirigidos por Claudio Úbeda siguieron el protocolo, no hubo aplausos para los jugadores rivales, a excepción del arquero Agustín Marchesín. Con esto ironizó Verón en sus redes sociales, exponiendo el video que en la transmisión oficial había pasado bastante desapercibido.
Aunque el comentario podría ser confundido con una crítica al Xeneize, el presidente de Estudiantes en realidad apunta a los altos mandos de la AFA, como el tesorero Pablo Toviggino, con quien tuvo varios encontronazos en el pasado.
La escalada de la mala relación entre Verón y la AFA se dio cuando el Pincha le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central en los octavos de final del Torneo Clausura. Esto terminó con una sanción para los jugadores y el mismo presidente (que luego sería levantada) por un reglamento que provenía de un PDF adulterado por las autoridades.
El tenso cruce entre Eduardo Domínguez y un periodista por Marcos Rojo
El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, tuvo un tenso cruce con un periodista que le consultó sobre el posible regreso de Marcos Rojo a la institución.
El periodista, en un tono de soberbia, le exigió al entrenador que sea contundente en su respuesta. Hubo rumores de que el defensor quería volver a la institución que lo vio nacer, mientras que los hinchas estarían en desacuerdo, por su decisión en 2021 de jugar en Boca, en lugar de regresar al Pincha.
El entrenador, con mucha altura, respondió ante la consulta: "No sé lo que va a pasar. Hay una postura del club, que siempre recibe a exjugadores. El club está por encima del entrenador y hay una dirigencia que apuesta a abrirles las puertas a exjugadores. No me vengas a querer presionar con que la determinación es mía".
Además, Domínguez opinó sobre Santiago Ascacibar, nuevo jugador de Boca que estuvo presente ayer en el estadio: "El Ruso le dio mucho al club, dos veces lo vendió, dejó mucho dinero y mucha gente se siente identificada con él. Pero hay muchos clubes más populares en el país, no hay que ser necios, y él sentía que tenía que dar otro paso. Ya a fin de año lo sentía, no de un día para otro".
