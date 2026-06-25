Agustín Calleri explicó por qué eligieron a Neuquén como sede de la Copa Davis: el "factor determinante"

El presidente de la Asociación Argentina de Tenis habló en exclusiva con LM Neuquén tras conocerse la llegada del evento para septiembre próximo.

La llegada de la Copa Davis a Neuquén para septiembre próximo es una noticia impactante. Argentina enfrentará a Turquía en el Ruca Che y las repercusiones no se hicieron esperar.

Desde la Asociación Argentina de Tenis , el presidente, Agustín Calleri , destacó que la idea se llevó a cabo con fluidez entre las partes. "El factor determinante fue la excelente predisposición que mostró Neuquén apenas surgió como posibilidad. Exploramos distintas opciones, pero Neuquén levantó la mano inmediatamente” , describió a LMNeuquén.

La determinación de los actores neuquinos que se sentaron en la mesa de negociación convenció a la federación. “Los vimos muy convencidos. Nos manifestaron que se sentían preparados para hacer historia al recibir la Copa Davis a Neuquén por primera vez en los más de 100 años que lleva Argentina jugando esta competencia, y eso a nosotros nos generó un gran entusiasmo", afirmó.

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Si bien hubo otras ciudades sobre la mesa, Calleri descartó que haya sido una competencia el hecho de quedarse con la sede. “Sinceramente, no lo miramos como una competencia entre las distintas opciones y postulantes, es la realidad. Nosotros siempre evaluamos opciones. Acabo de renovar mi tercer mandato al frente de la Asociación Argentina de Tenis y, en ocho años de gestión, ya pasamos por tres provincias diferentes: San Juan en 2018, Santa Fe 2024, y ahora Neuquén”, aseguró.

Calleri aseguró que la Asociación no considera a las provincias como alternativas secundarias, si no que en sus gestiones es primordial mirar al interior. "Si te fijás, en toda la historia Argentina pisó seis provincias; es decir que bajo mi gestión ya van a ser tres, además de la Ciudad de Buenos Aires. Esto habla de la visión que tenemos como institución respecto de la federalización del deporte y de que siempre vemos a las provincias como una opción verdadera y no como una alternativa de segundo orden", enfatizó.

La Copa Davis más austral de la historia

El ex tenista, nacido en Río Cuarto, valoró especialmente que la competencia llegue por primera vez a la Patagonia: "No sentimos que la Copa Davis se tenga que jugar en Buenos Aires sí o sí. Yo soy del interior y sé lo importante que es para la gente de las provincias que una competencia de estas características se juegue en su casa".

El funcionario insistió en valorizar el carácter histórico de la serie. "Nos entusiasmó mucho el entusiasmo de Neuquén por recibirla. Para nosotros es un orgullo decir que vamos a organizar la Copa Davis más austral de nuestra historia".

Además, destacó que la región ya tiene antecedentes importantes en la materia.

"En realidad, estamos llegando por primera vez con la Copa Davis, pero ya hemos estado antes con torneos del circuito internacional. Hablando de la Patagonia, en Neuquén se han jugado competencias muy importantes de los circuitos nacionales e internacionales de Menores y de Profesionales. Lo mismo en Cipolletti y en Trelew. Así que podemos decir que toda la región es un nuevo aliado estratégico para seguir desarrollando el tenis argentino en todo el país", repasó.

Expectativa por las entradas y las figuras

La mirada es optimista respecto de la presencia de los mejores tenistas argentinos y Calleri sabe lo que es representar al país: "Vestir la camiseta argentina es algo especial y sobre todo cuando se juega de local. Hace dos años y medio que Argentina no juega acá".

Neuquén está marcando un hito en la historia de la ciudad y la provincia con la recepción de la Copa Davis y desde la AAT, entienden que la elección es la acertada, y que más allá de tratarse de una provincia alejada a Buenos Aires, el aliento del público es único en cualquier lugar del país.

"En ningún lugar del mundo se siente el aliento del público como en Argentina. Creo que el capitán, Javier Frana, va a poder armar un gran equipo para esta serie que va a devolver a Argentina al lugar donde tiene que estar", concluyó.