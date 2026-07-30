Cómo está la remodelación del autódromo Gálvez y las chances del regreso de la Fórmula 1 al país

Con Colapinto en el más alto nivel internacional, los fanáticos se ilusionan con la vuelta de la categoría.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez se encamina a una transformación histórica. La Ciudad de Buenos Aires reformuló el proyecto de modernización integral para adaptarlo a las exigencias del MotoGP , que volverá a rugir en 2027, y también a los rigurosos estándares técnicos de la Fórmula 1.

Las obras, que ya llevan un 60% de avance , no son menores: incluyen modificaciones sustanciales en el trazado , con especial atención en la futura pista y en la extensión de la horquilla final previa a la recta principal, uno de los sectores más emblemáticos del circuito porteño.

Los trabajos, arrancaron en enero y están a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) en conjunto con la Secretaría de Deportes y la consultora alemana Tilke Engineers & Architects , especialista en diseños de primer nivel.

La intervención más relevante es la extensión del trazado sobre el actual kartódromo, que será reubicado para ganar una recta opuesta más larga y una nueva horquilla que cumpla con los reglamentos de la FIA. Mientras se levanta el nuevo kartódromo con homologación internacional, ya funciona uno provisorio para las categorías locales como el Turismo Carretera (TC) y el TC2000.

En el frente de obra, ya se ejecutaron varias acciones: demolición de la antigua tribuna de la horquilla, colocación de pianos de hormigón, primeros tramos asfaltados, movimiento de suelos, calles de servicio, el shortcut interno, muros de contención y el sistema de desagües pluviales. Y no es todo: también avanza el túnel bajo la curva 1, que conectará la avenida Roca con el paddock, una obra clave para la logística del circuito.

Los números hablan por sí solos. El trazado para MotoGP tendrá 4,3 kilómetros y 14 curvas, mientras que la variante para Fórmula 1 se estirará a 4,87 kilómetros con 15 curvas. Además, habrá nuevo pavimento, 4.400 metros de pianos, ampliación de la calle de boxes, nuevo muro, mejoras de seguridad y sistemas LED homologados. En paralelo, el paddock, el edificio de boxes y el Race Control ya muestran avances en instalaciones estructurales, eléctricas, sanitarias y de climatización.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, no ocultó su entusiasmo: "Vamos a volver a poner al Autódromo de la Ciudad a la par de los grandes circuitos del mundo. Y esto nos va a permitir no solo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1, un sueño que está cada vez más cerca". Y sumó: "Son inversiones que nos posicionan como una ciudad atractiva ante los ojos del mundo y por eso Buenos Aires fue designada Capital Mundial del Deporte en 2027".

Las dimensiones son impactantes: el circuito tendrá capacidad para 150.000 espectadores por día y los monoplazas podrán superar los 340 km/h en la recta principal.

Por su parte, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, reforzó el mensaje: "Cada paso que damos en la transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez nos acerca al objetivo de volver a poner a Buenos Aires en el centro del automovilismo mundial. Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que la Ciudad vuelva a ser sede de los grandes eventos internacionales y para que miles de vecinos puedan disfrutar de un autódromo moderno, seguro y con proyección de futuro".

Qué chances reales hay de la vuelta de la Fórmula 1

El regreso de la Fórmula 1 a Argentina sigue siendo un sueño, pero para 2026 está lejos. Las crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente volvieron a poner en jaque la realización de los Grandes Premios de Catar y Abu Dabi, las dos últimas fechas del calendario 2026. Y aunque esa incertidumbre reabrió la esperanza de que el país pudiera aparecer como alternativa de emergencia, las declaraciones de las máximas autoridades de la categoría terminaron de enterrar esa ilusión.

El director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, fue contundente: confirmó que la categoría esperará hasta mediados de septiembre para tomar una decisión definitiva sobre ambas carreras. Pero, en el mismo tono, dejó en claro que si las condiciones de seguridad no permiten competir en Medio Oriente, el cierre del campeonato se trasladará al continente europeo.

Entre los circuitos que suenan como reemplazo aparecen Ímola y Portimão, mientras que descartó, al menos por ahora, cualquier opción fuera de Europa.

¿Y qué pasa con el Autódromo Oscar y Juan Gálvez? El gran objetivo es obtener la homologación Grado 1 de la FIA para poder albergar una carrera a partir de 2027, que es la meta realista.

Las obras, además, ya contemplan la llegada del MotoGP desde la próxima temporada, una competencia que funcionará como primera prueba para el renovado escenario porteño. Pero mientras tanto, la Fórmula 1 mantiene como prioridad completar el calendario en Europa si finalmente debe reemplazar las fechas de Catar y Abu Dabi.

La conclusión es clara: la ilusión de un regreso anticipado al país durante 2026 pierde fuerza, aunque el proyecto argentino sigue avanzando con la mira puesta en 2027. Ese es el año en el que Buenos Aires buscará volver a formar parte del campeonato mundial, después de casi tres décadas de ausencia. La espera continúa, pero la obra no se detiene.