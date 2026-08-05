Básquet: el árbitro neuquino de finales por el ascenso

Herrera, el primero desde la derecha, junto a los otros dos árbitros y el comisionado.

Con una extensa trayectoria como árbitro , el neuquino Carlos Herrera lleva más de dos décadas pitando en partidos importantes del básquet a nivel local y nacional. El lunes estuvo en el primer partido de la serie de la Liga Federal de básquet entre River y Regatas de San Nicolás , cuyo ganador subirá a la Liga Argentina.

Fueron casi 1200 espectadores en el estadio del Millo, donde la llave por uno de los dos boletos a la segunda categoría puso primera.

Regatas eliminó, entre otros, a Independiente de Neuqué n en su camino. La victoria en el primer juego de esta serie fue para River por 84 a 73 y el viernes volverán a enfrentarse en San Nicolás.

"El partido estuvo increíble. Como casi todas las finales que he dirigido. Me ha tocado el primer juego, otras veces el segundo o el tercero, o el decisivo por el ascenso, pero siempre importantes", comenzó diciendo Herrera a LM Neuquén.

El colegiado es uno de los referentes en lo suyo, tanto para sus colegas como para el básquet en la región. Entre la Liga B y el Federal son 14 partidos de este tipo en los que ha ido acumulando experiencia.

"Los chicos me preguntan si es difícil, pero no es tan difícil porque son los mejores del torneo. Entonces, juegan al básquet. Estamos acostumbrado a un juego más friccionado en la fase regular o en la series de playoffs anteriores. Y cuando llegan dos equipos así, como River y Regatas, se hace todo más llevadero, todo fluye", explicó.

"Obviamente, tenés un margen de error mínimo comparado a los juegos de fase regular. Hablo del laburo nuestro, de la equivocación. Tenés que estar al nivel de ellos, que es muy alto. Se hace todo mucho más llevadero, pero donde te perdiste algo mínimo, podés tirar el laburo del año a la basura haciendo sonar mal el silbato. Estás al cien tomando decisiones", agregó.

El enfrentamiento fue de alto vuelo y la tarea arbitral acompañó. Alejandro Chantiri, de Olavarría, y Matías Dell'Aquilla completaron la terna y Diego Santos fue el comisionado.

"La verdad que jugaron al básquet, son dos equipazos. Fue como esperábamos, lo habíamos planteado así. Jugadores de nivel muy alto. Nunca corrió peligro el control de juego, que es lo que nos exigen. Que haya conducta, disciplina. No tuvimos que intervenir mucho, hubo cuartos en los que hubo cinco faltas en total. Hubo mucho juego perimetral, defensa en zona, se hizo más abierta la cancha", explicó Herrera en cuanto al juego.

Un marco espectacular

Pese a haber dirigido muchas finales, "Carli" no deja de sorprenderse: "Lo que nos sorprendió fue el ambiente. Regatas llevó más de 200 personas que se hacían sentir casi a la par de las más de mil que había de River. Un clima maravilloso, yo lo comparaba con una final de Pico FC contra Provincial de Rosario, pero esa vez había menos visitantes".

El árbitro neuquino se dio el lujo de vivir este momento en familia. "Muy feliz, salió bárbaro. Nos felicitaron desde la comisión técnica, así que muy contento. Lo pude vivir con mis dos hijos en la platea, así que muy feliz", finalizó.