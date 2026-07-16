La euforia en Gran Hermano por el gol de Argentina.

En la casa más famosa del país se vivió a pura emoción la clasificación de la Albiceleste a la final del Mundial 2026 .

Como en la casa de cada argentino, en Gran Hermano: Generación Dorada los minutos finales del partido de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se vivieron a pura euforia.

Con mucho dramatismo y las emociones a flor de piel, la casa más famosa del país explotó en alegría tras el primer gol de Enzo Fernández , que marcó el empate transitorio de Argentina ante Inglaterra en un histórico partido cargado momentos que quedarán grabados en la memoria colectiva y que concluyó con el pase a una nueva final para el equipo de Lionel Scaloni .

La alegría fue tan grande que los festejos se salieron de control en la casa de Gran Hermano . Al gritar desaforadamente tras el gol del volante que juega en el Chelsea de la Premier League, los participantes terminaron rompiendo todo lo que había sobre la mesa del living, producto de los saltos, abrazos y la euforia del momento.

Gool de Argentina!!

La reacción de la casa de GH al empate 1 a 1 ante Inglaterra.



Pincoya se fue al piso JAJJAJA #GranHermano pic.twitter.com/j1ZrzJkVlv — goyii cm (@goyii_cm) July 15, 2026

La celebración reflejó la intensidad con la que se vivió el partido dentro de la casa, como en el hogar de cada argentino que lo siguió desde la televisión, donde cada jugada fue seguida con enorme nerviosismo y el empate de la Selección generó una explosión de alegría difícil de contener.

Tamara Paganini fue una de las primeras en reaccionar. Preocupada por el desorden que quedó en la habitación principal, comenzó a acomodar los objetos que habían quedado desparramados mientras el resto de los participantes seguían concentrados gritando el gol de Argentina.

Se canceló la gala de eliminación en Gran Hermano

Santiago del Moro festejó el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra y en medio de la alegría por el pase a la final usó sus redes sociales para cancelar la gala de eliminación del miércoles. El histórico triunfo de Argentina en lo que fue un partido épico desató una celebración que se replicó en todo el país. Los argentinos salieron a las calles de manera inmediata y los festejos se extendieron durante gran parte de la noche.

Debido a ello, Santiago del Moro publicó en sus historias de Instagram que la celebración debía continuar y que la gala de eliminación como de nominación pasarían para otra fecha. “¡A seguir festejando Argentina! Nosotros nos vemos mañana jueves a las 22.30 con gala de nominación y eliminado de la casa”, escribió el conductor del ciclo más visto de la televisión argentina.

La decisión responde a mantener el rating del programa. De haberse transmitido con la gente en las calles el impacto en los números no hubiese sido el esperado para el canal de la familia. La placa (positiva) de cara a las instancias finales está conformada por los participantes que entraron en medio de la competencia. Los jugadores en peligro de abandonar la casa este jueves 16 de julio son Cola, Hanssen, JC, Majluf y Mariela. Uno de ellos, el que menos votos reciba, abandonará la competencia.

A cuatro meses de iniciada la Generación Dorada de Gran Hermano, el camino a la gran final aun es largo. En carrera por el premio mayor siguen 16 participantes: Charlotte, Cinzia, Cola, Emanuel, Hanssen, Juanicar, JC, Luana, Majluf, Mariela, Pincoya, Sol, Campanita, Tamara, Yipio y Zilli.