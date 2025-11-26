En esta nota, te contamos cuál será el color de pisos que dominará 2026 . ¿Adiós a los tonos en marrón o gris cemento?

Hogar a la moda: este es el color para los pisos que será tendencia en 2026

Según el sitio especializado Lalur, el color del piso influye en la cantidad de luz que hay en una habitación, en la percepción de las dimensiones de un espacio y genera diversas sensaciones en las personas. Además, el color del piso determina la percepción que tenemos de un espacio. En esta nota, te contamos cuál será la tendencia de color de pisos en 2026 .

De acuerdo al portal mencionado más arriba, aplicar colores oscuros o claros modifica las dimensiones que percibimos de un lugar. Es decir, que el color puede hacer ver una habitación más alta o baja de lo que realmente es.

El color que dominará los pisos en 2026 es el beige cálido. Esta tendencia le pondría fin a las preferencias por el marrón o el gris cemento.

Según lo sostienen los especialistas, el beige cálido se relaciona con la búsqueda de espacios más armónicos y versátiles en el hogar, donde el piso se transforma en una suerte de lienzo que realza la presencia de muebles, textiles y detalles decorativos. Por esto es que el beige suave aporta calidez sin saturar, combina con estilos modernos y clásicos, y genera una sensación de amplitud que enamora.

En el sitio mencionado más arriba, se subraya que antes de elegir un nuevo color de suelo para nuestro hogar, es preciso considerar cómo influye en nuestro espacio y lo que buscamos en cada uno. Por supuesto, la decisión final depende de nuestro gusto.

En líneas generales, el color blanco y los tonos claros –como el beige cálido- están asociados con la pureza y la limpieza. Genera sensaciones de tranquilidad y es muy recurrente para iluminar espacios oscuros. En tonos claros encontramos pisos que van desde el beige hasta tonalidades con toques azules. El color claro que elijamos depende de las sensaciones que desemos generar en un espacio. Los tonos beige generan mayor comodidad y tranquilidad, mientras que un tono frío es más dinámico y limpio.

Por otra parte, se resalta que un piso blanco o de color claro otorga mayor amplitud a un espacio, por lo que es recomendado en espacios pequeños. Aunque no desentona en ningún espacio, el piso en tonalidades claras es más vistoso cuando lo acompañamos con otros colores, ya sea en paredes o mobiliario.

Así, el beige cálido o color arena será protagonista en 2026 por sus características tan valoradas:

Versatilidad: el beige funciona tanto en ambientes minimalistas, nórdicos como así también en los mediterráneos.

Luz y amplitud: refleja la luz natural, ideal para departamentos urbanos.

Sensación orgánica: se ajusta a la tendencia de materiales naturales y espacios relajados.

Neutralidad: el color arena combina perfectamente con madera clara, mármol, acero y textiles en tonos tierra.

Por su parte, Pygma Pisos afirma que los materiales y tonos claros, como las maderas blanqueadas, moquetas beige o baldosas claras, expanden visualmente el espacio, dotándolo de una sensación de amplitud y luminosidad. Al reflejar una mayor cantidad de luz, estos materiales infunden un aire etéreo, lo cual es especialmente ventajoso en habitaciones de dimensiones más contenidas o con luz natural limitada, generando la ilusión de una mayor superficie y amplitud.