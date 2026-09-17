El truco de un minuto con una aguja para revivir tus tijeras sin filo

Antes de descartar esa herramienta que ya no corta o gastar en una ferretería, probá este método casero. Descubrí el paso a paso exacto.

Las tijeras domésticas son de esos elementos que están siempre en algún cajón de la casa, pero que cuando se necesitan con urgencia suelen fallar. El filo se pierde con el tiempo y el desuso, y lo que antes cortaba limpio empieza a doblar el papel o arrastrar la tela sin terminar de separar.

Antes de buscar un afilador o ir a una ferretería, hay un truco casero que puede resolver el problema en menos de un minuto con algo que la mayoría tiene en casa: una aguja de máquina de coser.

El método es simple. Se coloca la aguja entre las hojas de la tijera y se realiza varias veces el movimiento de cierre, como si se intentara cortarla. El contacto entre el metal de la aguja y el filo de las hojas produce un ligero raspado que puede rectificar pequeñas rebabas y asentar levemente el borde. Una vez terminado, la prueba es sencilla: pasar la tijera por un trozo de tela. Si corta limpio y continuo sin que el material quede atrapado ni se desplace, el truco funcionó.

Es importante aclarar qué hace y qué no hace este método. La aguja no afila realmente la tijera: no desgasta el metal en el ángulo necesario para recuperar un filo perdido. Lo que hace es corregir imperfecciones mínimas del borde cuando el desgaste es leve, que es la situación más frecuente en el uso doméstico cotidiano. Si la tijera ya perdió el filo original por completo, la aguja no va a ser suficiente.

Qué hacer cuando el truco de la aguja no alcanza

Cuando el deterioro es mayor, existen otras opciones que sí generan un afilado real. La más accesible en casa es el papel de lija fino: se cortan repetidamente tiras del papel con la tijera y el grano del abrasivo desgasta la hoja de manera uniforme. Requiere más pasadas que el truco de la aguja pero tiene un efecto más duradero en casos de desgaste moderado.

Otra opción casera más precisa es la piedra de afilar al agua: se pasa el borde de cada hoja sobre la piedra respetando el ángulo original del filo. Requiere algo más de práctica para no alterar ese ángulo y perder el corte en lugar de recuperarlo.

Para tijeras con un desgaste importante o con valor sentimental o profesional, la recomendación sigue siendo recurrir a un taller de afilado especializado, donde pueden recuperar el filo original sin comprometer la geometría de las hojas. El truco de la aguja es la solución rápida para el problema cotidiano. Para lo demás, conviene no improvisar.